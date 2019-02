Chocoladesalon herinnert Belgische cacaosector aan duurzame ambities

Vanaf 2030 moeten de boeren die cacao produceren voor de Belgische chocolade een leefbaar inkomen verdienen. Bovendien mag de cacaoproductie niet langer gepaard gaan met ontbossing. Dat beloofde de Belgische chocolade- en retailsector op 5 december 2018 met het partnerschap 'Beyond Chocolate', dat er kwam onder impuls van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Aan de vooravond van het Chocoladesalon roept Oxfam-Wereldwinkels al die ondertekenaars op om hun inspanningen kracht bij te zetten. Daarbij krijgt de organisatie de steun van 28.682 Belgen die een petitie ondertekenden om te vragen naar meer duurzaamheid in de sector.

'We zijn tevreden met het engagement van de Belgische chocoladesector om de kloof te overbruggen naar een leefbaar inkomen voor cacaoboeren tegen 2030. Dat is noodzakelijk om Belgische chocolade duurzaam te maken. We kijken uit naar de concrete stappen die de bedrijven ondernemen en de transparante rapportering van de resultaten', zegt Bart Van Besien, beleidsmedewerker bij Oxfam-Wereldwinkels.

Uitdagingen

Meer dan de helft van de 'Belgische cacao' komt uit Ivoorkust. Daar verdient een gemiddelde cacaoboer gemiddeld 2.346 dollar per jaar, terwijl hij ongeveer 6.518 dollar nodig heeft voor een leefbaar inkomen. Dat wil zeggen dat hij maar een derde verdient van wat nodig is om te voorzien in de basisnoden als voedsel, woning en onderwijs voor zijn gezin. De Belgische chocoladesector heeft zich geëngageerd om de kloof naar een leefbaar inkomen tegen 2030 te overbruggen.

Daarnaast komt ongeveer veertig procent van de cacao in Ivoorkust uit 'beschermde gebieden'. De overblijvende bossen moeten worden beschermd en bestaande cacaoplantages moeten overschakelen op duurzame agro-ecologische plantages.

Vrijdag 22 februari vindt op het Chocoladesalon in Tour & Taxis om 11u een panelgesprek plaats over 'Beyond Chocolate'.