Chocolademuseum Choco-Story is opnieuw open

Choco-Story, het chocolademuseum van Brussel dat in 2014 werd opgericht, is verhuisd naar de Stoofstraat, vlakbij Manneken-Pis. Bezoekers kunnen er in een prachtige ruimte van bijna 2.000 vierkante meter rond een binnenplaats interactief kennismaken met de wereld van de cacao.

'We wilden een groter en moderner museum in het hart van Brussel', legt oprichter Cedric Van Belle uit. Het pand van hun dromen was een oud gebouw dat al meer dan twintig jaar leegstond. Na twee jaar intensief renoveren, is het museum nu open voor publiek.

Bezoekers kunnen in de interactieve kiosken terecht voor informatieve animaties en een chocolatier licht toe hoe pralines gemaakt worden. Ook de geur en de samenstelling van chocolade komen spelenderwijs aan bod. Uiteraard kan er ook geproefd worden.

Choco-Story is vooral populair bij buitenlandse toeristen.