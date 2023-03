Chocolademerk Tony’s Chocolonely opent ‘Free Chocolate’ pop-up in Brussel

Chocolade proeven en bijleren over waar cacao vandaan komt? Het Nederlandse chocolademerk Tony’s Chocolonely opent van 31 maart tot 1 april een pop-up in Brussel om de missie van het merk duidelijk te maken. Hun doel is de volledige chocoladesector slaafvrij te maken.

In Amsterdam heb je de Tony’s Chocolonely Super Store, waar je altijd terecht kunt voor verschillende smaken van de chocoladerepen en informatie over de cacaoketen. Ons land heeft geen permanente supershop van het merk, maar tijdens de pop-up in Brussel kunnen Belgen ook proeven van de missie van het chocoladelabel.

Op weg naar 100 procent slaafvrij

Al van bij de start van het merk streeft Tony’s Chocolonely naar veilige arbeidsomstandigheden en een eerlijke verloning voor de cacaoboeren. Niet enkel voor hun repen, maar voor alle chocolade wereldwijd. In 2005 richtten drie journalisten van de Keuringsdienst van Waarde het chocoladebedrijf op nadat ze ontdekten dat de grootste chocoladefabrikanten cacao kochten van plantages waar kinderarbeid en moderne slavernij voorkomt.

Sindsdien probeert Tony’s Chocolonely de ongelijkheid in de chocoladesector uit te roeien. Dat doen ze door zelf duurzame relaties op te bouwen met cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust, hen een eerlijke prijs te betalen en samen te werken om de onderliggende oorzaken van moderne slavernij en kinderarbeid op te lossen. Het is geen simpel doel en het merk beweert ook niet dat er in hun keten nooit kinderarbeid plaatsvindt op dit moment. Daarom spreken ze over ‘op weg naar 100% slaafvrij’.

Open Chain

In 2019 zijn ze bij Tony’s gestart met een Open Chain. Dit initiatief nodigt andere bedrijven uit om ook hun keten eerlijker te maken. Ze passen daarvoor vijf principes toe die moeten leiden naar slaafvrije chocolade. Merken die intekenen beloven gebruik te maken van volledig traceerbare cacaobonen, een hogere prijs te betalen aan de cacaoboeren, de boeren te ondersteunen om zich te verbinden in coöperaties, samenwerkingen aan te gaan voor de lange termijn en de boeren te helpen in het verbeteren van de kwaliteit en de productiviteit.