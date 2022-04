In de aanloop naar Pasen ontwikkelt Chocolate Collective elk jaar een chocolademonitor. Je kan hierop aflezen of de chocolade van jouw keuze de cacaoboeren een eerlijk loon betaalt, of betrokken is bij ontbossing of kinderarbeid. Bedrijven die goed scoren worden beloond met een Good Egg-award.

Wat hebben Beyond Good, Alter Eco, Tony's Chocolonely en Whittaker's allemaal gemeen? Naast overheerlijke chocolademakers zijn ze ook de 'Good Eggs', oftewel de goeie eitjes volgens de chocolademonitor van dit jaar. Elk van deze merken is een productieleider in de sector van de duurzame chocolade. Met 'duurzaam' bedoelen we dat ze de planeet juist behandelen gedurende het hele productieproces en daarnaast maatregelen treffen omtrent kinderarbeid, correcte lonen, het gebruik van pesticiden en ontbossing.

Chocolate Collective bestaat uit de Australische hulporganisatie Be Slavery Free, naast twintig andere ngo's, onder toezicht van deskundigen en consultants. Deze groep wikt en weegt 90 procent van de chocolade-industrie en publiceert z'n resultaten in de aanloop naar Pasen, hét chocoladeseizoen bij uitstek.

Hoe bepalen we wat een 'goed ei' is?

We beoordeelden 38 bedrijven op zes maatregelen:

1. Transparantie en traceerbaarheid. Dit is de grootste uitdaging. Als bedrijven niet weten waar hun cacao vandaan komt, kunnen ze niet garanderen dat er geen kinderarbeid, ontbossing of andere vormen van misbruik aan te pas kwam.

2. Kinderarbeid. Meer dan 1,56 miljoen kinderen werken in de cacao-industrie. Ongeveer 95 procent van hen wordt blootgesteld aan ten minste één type van gevaarlijke arbeid zoals gedefinieerd door de Internationale Arbeidsorganisatie.

3. Leefbaar inkomen. Boeren zijn arm door een combinatie van een kleine omvang van hun bedrijven, lage productiviteit, hoge kosten, lage verkoopprijzen en het ontbreken van alternatieve inkomstenbronnen. De meeste van hen verdienen ongeveer de helft van een zogenaamd leefbaar inkomen, waarmee ze kunnen voorzien in voldoende voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en wat reservemiddelen voor onverwachte gebeurtenissen.

4. Ontbossing en klimaat. Alleen al in 2020 ging in Ivoorkust meer dan 47.000 hectare bos verloren in de cacaoteeltgebieden. We hebben onderzocht hoe bedrijven hun bijdrage aan ontbossing minimaliseren door middel van programma's zoals satellietmonitoring van hun plannen om netto nul CO2-uitstoot te bereiken.

5. Agrobosbouw. In tegenstelling tot de monocultuur die steunt op het gebruik van pesticiden, is dit een meer ecologisch verantwoorde manier om cacao te verbouwen en landbouwlandschappen te herstellen. We hebben ook gekeken naar de beoordeling, monitoring en de ondersteuning van boeren die dergelijke methoden gebruiken. Hoewel we verbeteringen zagen, is meer gecoördineerde actie nodig.

6. Landbouwchemicaliën. Dit thema verschijnt voor het eerst in de chocoladescorekaart. Over het algemeen scoorden de bedrijven slecht, veel van hen ondernemen nog steeds geen actie om landbouwchemicaliën te verminderen en boerengezinnen (vooral kinderen en zwangere vrouwen) te beschermen tegen deze giffen.

Dit zijn de winnaars

Beyond Good ontvangt dit jaar de Good Egg-prijs voor een bedrijfsmodel dat zorg draagt voor de planeet en haar bewoners respecteert. Door de aanvankelijk kleine aanpak kon het bedrijfsmodel worden verfijnd. Het plan is om vanaf nu te gaan opschalen. Maar ook andere 'goede eieren' krijgen een eervolle vermelding: Alter Eco, Tony's Chocolonely en Whittaker's.

Ook Nestlé krijgt een eervolle vermelding voor de enorme stappen die werden gezet om een leefbaar inkomen van boeren aan te pakken, en voor zijn inzet om elk jaar twintig miljoen schaduwbomen te planten. Ten slotte voegt het merk Ferrero zich nu bij andere bedrijven waarvan de cacao 100 procent slavernijvrij is, net zoals Hershey's, Unilever en Ritter. We willen ook het beste Japanse bedrijf, Blommer/Fuji, een compliment geven vanwege de grote verbeteringen die werden doorgevoerd in het afgelopen jaar. Deze chocolademaker deed het bijzonder goed bij de aanpak van kinderarbeid en boslandbouw.

En de verliezers

'Rotte Eieren-awards' hebben we uitgereikt aan Starbucks, General Mills en Storck. Zij hebben geen enkele verbetering kunnen aanbrengen in hun productieketen. Hun online duurzaamheidsverslagen missen details en transparantie die veel andere bedrijven wel aan hun stakeholders verschaffen, of ze blijken simpelweg verouderd. Als ze vooruitgang boeken op vlak van het verduurzamen van hun chocoladeketens, dan horen wij (en vermoedelijk ook hun klanten) daar graag meer over. Er is misschien wel verbetering, maar ze vertellen het nu niet.

Wat jij doet maakt een groot verschil

De chocolade-industrie is doorspekt met niet-duurzame praktijken. De boeren zijn extreem arm en duurzaamheid komt vaak op de tweede plaats na goedkope cacao. Onze chocolademonitor kan helpen. De scorekaart helpt ook om producten uit te zoeken die 100 procent biologisch zijn. Je betaalt misschien iets meer, maar kunt wel genieten van chocolade waarvan je weet dat die niet schadelijk is voor boeren, voor kinderen en het milieu.

Er is veel ruimte voor verbetering in de hele branche - tenminste als er genoeg vraag is van de consument naar verandering. De fabrikanten van chocolade van Cadbury en Lindt behoorden bijvoorbeeld niet tot de topgroep van de goede eieren, maar scoorden wel op vlak van het begin dat ze hebben gemaakt met het 'implementeren van goed beleid'. Behalve dat je onze gids straks kunt gebruiken om een keuze te maken tijdens het winkelen, kan het ook helpen om de scorekaart naar je favoriete chocolademerk te sturen via een tweet, een Facebookbericht of via Instagram, en hen vertellen dat je de voorkeur geeft aan ethische chocolade.

Australiërs vragen bijvoorbeeld misschien eerder naar lokale merken zoals Darrell Lea, Haigh's en Robern Menz. Die zijn niet groot genoeg om te worden beoordeeld op de wereldwijde scorekaart, maar het goede nieuws is dat ze allemaal flinke stappen zetten. Vraag het de bedrijven zelf als je meer wilt weten.

John Dumay is professor Bedrijfsbeleid aan Macquarie University, Cristiana Bernardi is hoofddocent Management aan Open University en Stephanie Perkiss is hoofddocent Filosofie aan University of Wollongong.

Deze opinie is eerder verschenen bij IPS-partner The Conversation.

