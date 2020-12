Chocolade eten, geliefden helpen en het goede doel steunen: het kan allemaal tegelijk.

Eind oktober sloeg dj Jef Eagl alarm, nadat hij een triest aantal vrienden en collega's had verloren door zelfdoding. Elke dag stappen drie Vlamingen zo uit het leven. Een veelvoud van dat aantal denkt erover na. Om hen een hand te reiken, zette Jef mee zijn schouders onder de oprichting van Onbespreekbaar, een podcast en levendig online platform. Het doel daarvan mag duidelijk zijn: mentale gezondheid meer bespreekbaar maken en duizenden jongeren online steun laten zoeken bij elkaar.

Dat zetten de initiatiefnemers verder in een lekker geschenkje. Speciaal voor breekbare mensen, brengt Onbespreekbaar een breekbaar stuk chocolade op de markt. Die chocolade helpt niet alleen omdat het geluksmakers als serotonine en dopamine bevat, maar ook omdat er per stuk twee euro naar de Zelfmoordlijn gaat.

Voor de chocolade werkte Onbespreekbaar samen met Romance Chocolate, een Belgische chocolademaker die bean-to-bar werkt. De chocolade is biologisch, ethisch verantwoord en vegan en bevat geen geraffineerde suikers.

De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn gaan elke dag in gesprek met mensen die aan zelfmoord denken en beantwoorden zo jaarlijks meer dan 15.000 oproepen via telefoon, chat en e-mail. Fondsen die worden ingezameld via giften of acties als deze worden gebruikt om nieuwe vrijwilligers te werven, op te leiden en hen kwaliteitsvol te ondersteunen. Meer weten? facebook.com/Zelfmoordlijn1813.

