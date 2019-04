Chef Richard Schaffer biedt een meerwaarde die de meeste foodies niet onverschillig laat

Richard Schaffer, de chef van Le 203, stond al in alle uithoeken van de wereld achter het fornuis. Uiteindelijk streek hij neer in Brussel, waar zijn fusiongerechten erg in de smaak vallen.

Richard Schaffer © Diane Hendrikx