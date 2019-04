Chef-kok David Martin: 'Niemand wordt wakker met een geniaal idee voor een nieuw recept'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

David Martin (47) groeide op in Zuidwest-Frankrijk en is de eigenaar en chef-kok van tweesterrenrestaurant La Paix in Anderlecht. De Chef van het Jaar 2019 volgens Gault&Millau zetelt dit jaar in de jury van de S.Pellegrino Young Chef Competition.

© Kevin Faingnaert