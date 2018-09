Chef Davy Schellemans over Kobe Desramaults: 'Hij leerde me verder denken dan wat evident is'

'Het is nu twaalf jaar geleden dat ik halsoverkop naar Dranouter ben vertrokken. Mijn collega Olly Ceulenaere was bevriend met Kobe Desramaults. Ik wilde weg uit Antwerpen en had aan Olly laten weten dat ik het wel zag zitten om naar daar te trekken, mocht zijn West-Vlaamse vriend ooit hulp nodig hebben. Op een bepaald moment was er effectief een vacature in de keuken van In de Wulf en ben ik meteen vertrokken. Ik was de eerste in Kobes keuken die niet uit West-Vlaanderen kwam. Later kwamen er chefs en stagiairs van over de hele wereld, maar toen was ik een ex...