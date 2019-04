Verschillende partners uit het onderwijs en de voedingsindustrie hebben een charter ondertekend voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden. Het kwam er op vraag van maaltijdleveranciers, die vinden dat scholen zich nog te vaak niet bewust zijn van de belangrijkste criteria bij het samenstellen van gezonde en duurzame maaltijden.

De uitbaters van die externe keukens vragen aandacht voor het stimuleren van gezonde maaltijden op basis van de nieuwe richtlijnen uit de voedingsdriehoek en voor duurzame maaltijden. In het charter engagaren ze zich om een proefproject op poten te stellen om zo concrete praktijkvoorbeelden te ontwikkelen en te verspreiden in scholen.

Eerder werd er al werk gemaakt van een engagementsverklaring van dranken en tussendoortjes en kwamen er richtlijnen voor gezonde school- en broodjesmaaltijden.

'Ook duurzaamheid verdient aandacht', zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bij de ondertekening van het charter. 'Dat gaat bijvoorbeeld over het vermijden van voedselverspilling en aandacht voor de productie van voeding dichtbij.' Het charter wordt aangevuld met richtlijnen over het beperken van overconsumptie, het gebruik van seizoensproducten en het inspelen op de korte keten.

'Oude lastenboeken'

Voor Rikolto (Vredeseilanden) is het charter een belangrijke realisatie. 'Via ons programma GoodFood@School stelden we vast dat cateraars vaak met de vinger worden gewezen omdat de geleverde maaltijden ondermaats scoren op vlak van gezondheid en duurzaamheid', zegt Katharina Beelen, coördinator bij Rikolto voor GoodFood@School.

Cateraars leveren echter wat scholen en opdrachtgevers van hen eisen via de aanbestedingen. 'Ondermeer door een gebrek aan kennis over hoe ze de richtlijnen voor schoolmaaltijden van het Vlaams Instituut Gezond Leven kunnen vertalen naar concrete criteria in lastenboeken, blijven opdrachtgevers vasthouden aan oudere lastenboeken. Zo veranderde er in de praktijk weinig aan het aanbod.'

Warme maaltijden

Ruim zes op de tien basisscholen (66 procent) en secundaire scholen (62 procent) bieden warme maaltijden aan. In het basisonderwijs worden die in meer dan vier op de vijf gevallen door een externe leverancier bereid, in het secundair onderwijs is dat in de helft van de scholen het geval. Uit een enquête van Knack bleek onlangs nog dat heel wat van die maaltijden voor verbetering vatbaar zijn.