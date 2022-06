Ceviche: de ideale lunch tijdens warme zomermaanden

Het van oorsprong Peruaanse gerecht verschijnt de laatste jaren steeds vaker op de menukaart. Terecht, want tijdens het warmste seizoen is een ceviche de ideale lunch of een fris voorgerecht. Met een beetje kennis van zaken is het ook heel eenvoudig thuis te bereiden.

HEET

Geen ceviche zonder een flinke portie pit. In alle Latijns-Amerikaanse versies zul je fijngesneden chili vinden, naar voorkeur en beschikbaarheid. In de VS wordt die dan weer vaak vervangen door een chilisaus zoals tabasco. Probeer zeker ook andere opties zoals harissa of sambal oelek. En als je geen fan van pikant bent: zwarte peper van de molen kan ook wonderen doen.

VIS

Dat je in de keuken de voorkeur geeft aan kraakverse producten, spreekt voor zich. Maar als het om een bereiding met rauwe vis gaat, is het simpelweg een must. Vraag daarom in de viswinkel een volledige vis die je meteen laat fileren: dat garandeert versheid. Veel recepten verkiezen zeebaars, maar alles van kabeljauw en koolvis tot makreel en griet komt in aanmerking. Zelfs inktvis of sint-jakobsvruchten kunnen lekker zijn.

ZUUR

Het idee van ceviche is dat rauwe vis gemengd wordt met een zure saus om gedeeltelijk te garen. Hoe groter de stukken vis, hoe langer je mag marineren. In de Peruaanse versie gebeurt dat altijd in limoensap, terwijl in Mexico een scherpe tomatensaus wordt gebruikt. Hier kun je creatief zijn met andere zuurmakers. Probeer een lekkere moutazijn of wat bergamot- of yuzusap.

AROMA

Naast wat grof zout ontbreekt er zelden fijngesneden rode ui in een ceviche. Die geeft het geheel een beet in de mond en flink wat smaak. Koriander, oregano, schijfjes rijpe tomaat, olijven en zelfs een geut kokosmelk kunnen jouw ceviche kleuren.