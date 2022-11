Carrefour last stille uren in voor mensen met autisme of hoogsensitiviteit

Stoor je je in de supermarkt aan de felle lichten of commerciële muziekkeuzes? Dan is er goed nieuws. Carrefour dimt twee uur per dag de lichten en last een stilte in. Dit moet een uitstap naar de supermarkt dragelijk maken voor mensen met autisme of hoogsensiviteit.

De stille uren zijn dagelijks van 14 tot 16 uur, behalve op zaterdag. De lichten worden gedimd, de muziek gaat uit en ook de microfoongesprekken worden gedempt. Dat moet het winkelen aangenamer maken voor mensen die gevoelig zijn aan prikkels.

Affiches in de winkel geven tekst en uitleg aan de klanten. In ons land zijn er volgens de supermarkt maar liefst 100.000 mensen hoogsensitief, en dus ook gevoelig voor drukte en lawaai. ‘Het is de bedoeling dat ook zij in alle rust boodschappen kunnen doen’, klinkt het bij Carrefour. Let wel: de maatregel gaat enkel in voege in de Hyper- en Market-filialen van de keten. De franchise-uitbaters mogen vrij kiezen of ze eraan meedoen.

Carrefour is niet de eerste supermarkt die met zo’n idee op de proppen komt. In 2018 pakte de Britse supermarktketen Morrison al uit met prikkelarme uurtjes voor de klanten.