Carrefour bant plastic bakjes in beenhouwerij

In eerste instantie zijn de verpakkingen van het gevogelte, het kalfsvlees en de bio-producten aan de beurt. Die voedingswaren zullen voortaan ingepakt worden in recyclaarbaar karton, al dan niet in combinatie met plastic folie. Zowel het karton als het plastic kunnen na gebruik gerecylceerd worden.

Het is de bedoeling dat de komende maanden ook de rest van de productverpakkingen in de beenhouwerij vervangen worden door een milieuvriendelijker alternatief. Carrefour zet hiermee zijn strijd tegen het eenmalig gebruik van plastic verder.

Tegen 2020 wil de supermarktkete al zijn bio-producten voorzien van een recylceerbaar omhulsel. De volgende stap, in 2025, is een duurzame verpakking voor alle voedingsmiddelen van het huismerk.