Campagne zet witlof, asperges en witbier in de schijnwerpers

Met de campagne 'Witte Goud' hopen zeven Vlaamse gemeenten de verkoop van witlof, asperges en witbier een extra duwtje in de rug te geven.

Zo start er aan het beeld van de Witlofboer, in Kampenhout, een 61 km lange fietsroute, langs actieve landbouwbedrijven met hoeveverkoop, brouwerijen en fietsvriendelijke horeca. De volledige route bestaat uit drie kleinere lussen: via Haacht en Keerbergen fietst men vooral langs aspergevelden, de lus die Boortmeerbeek met Kampenhout verbindt loopt langs brouwerijen en via Steenokkerzeel, Kortenberg en Zemst kan men met de witlofteelt kennismaken.

Het thema Witte Goud is ook opgenomen in de infogids ter begeleiding van het wandelnetwerk Demer en Dijle, dat eind november geopend wordt.