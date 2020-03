In de Gentse Overpoort bieden café's voortaan gratis kraantjeswater aan. Dat hebben de meeste uitbaters beslist in overleg met burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

De uitbaters van de cafés in de Overpoortstraat bieden onder impuls van de studentenpreventiecoach van de stad Gent voortaan gratis kraantjeswater aan. Ze doen dat om een gezond en veilig uitgaansklimaat te stimuleren. 'Als studenten moeten kiezen tussen een pintje of een glas water, zullen ze hun centen liever aan een pintje spenderen', zegt De Clercq. 'Daarom is het een goede zaak dat de cafés van de Overpoort gratis kraantjeswater aanbieden.'

De deelnemende café-uitbaters in de Overpoortstraat beschikken over het kwaliteitslabel 'Quality Bars'. Ze leiden hun barpersoneel op rond verantwoord alcohol schenken, informeren klanten over gezondheidsrisico's, communiceren over alternatieve vervoersmogelijkheden in de buurt, hebben een EHBO-koffer en -procedure in huis, leven de geluidslimieten na en voorzien gratis oordoppen. De uitbaters voegen daar nu het aanbieden van gratis kraantjeswater aan toe. Dat wordt kenbaar gemaakt met een extra sterpictogram in hun zaak.

Ondertussen in Wallonië

Ander nieuws komt van over de taalgrens. Daar was vastgelegd in het regeerakkoord dat gratis kraanwater op restaurant verplicht zou worden. Daar lijken heel wat betrokken partijen nu niet warm voor te lopen.

