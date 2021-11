Zo'n 29 buurtrestaurants in Vlaanderen lanceren Buurtopjebord.be, een sociaal concept voor lekkere en betaalbare feestmenu's. Je kan er terecht om een heerlijk menu te bestellen of af te halen in een buurtrestaurant naar keuze, én ondertussen de sociale tewerkstelling steunen.

Een feestelijk menu dat iedereen kan betalen: daarvoor slaan 15 organisaties uit de sociale economie - samen goed voor 29 buurtrestaurants en foodmakers - de handen in elkaar. Op Buurtopjebord.be bundelen ze tijdens de feestdagen hun (afhaal)maaltijden.

Voor 5 deelnemende buurtrestaurants, één in elke provincie, werd het feestmenu samengesteld door een NorthSeaChef in hun buurt, geïnspireerd op hun voorliefde voor lokale en verse vis. In Kortrijk is dat bijvoorbeeld tweesterrenchef Filip Claeys, medeoprichter van NorthSeaChefs die met zijn keukenteam van de Brugse tweesterrenzaak De Jonkman het menu samenstelde voor buurtrestaurant VORK uit Kortrijk. Filip: 'Onze missie met de NorthSeaChefs is pas geslaagd als we iedereen kunnen leren eten wat de visser vangt, niet enkel laten vissen wat wij willen eten. Iedereen kent wel tong, kabeljauw en zalm maar amper 8 procent van de Belgische gezinnen maakt af en toe een pladijs klaar.'

Niet zomaar een eindejaarmenu

Buurtrestaurants geven mensen die om welke reden dan ook, weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt, een zinvolle job. Zij zorgen op hun beurt voor betaalbare en lekkere maaltijden voor mensen uit de buurt. De sociale tewerkstelling staat er centraal. En die is meer dan ooit nodig. Bij de 29 deelnemende buurtrestaurants gekoppeld aan dit initiatief, zijn ondertussen meer dan 150 werknemers tewerkgesteld. 'Ons aanbod op Buurtopjebord.be is niet zomaar een eindejaarmenu. Door er te bestellen, steun je integraal de sociale economie', zegt Eva Verraes, van HERW!N, het collectief van sociaal circulaire ondernemers, waar ook de buurtrestaurants toe behoren. 'Mensen die om het even welke reden, weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt, krijgen een zinvolle job in zo'n buurtrestaurant, maar winnen vooral hun zelfvertrouwen terug. En je kan er natuurlijk genieten van een heerlijk menu voor een klein prijsje.'

Meer informatie vind je op herwin.be en buurtopjebord.be

Deelnemende NorthSeaChefs en buurtrestaurants Antwerpen - Erwin Denys - Rascasse. In samenwerking met metSense in restaurant Kom.EET.

Limburg - Jo Grootaers - Altermezzo*. In samenwerking met De Winning in Bistro Bovy.

Oost-Vlaanderen - Vilhjalmur Sigurdarson - Souvenir * + Green*. In samenwerking metKompas vzw in restaurant Villa Ooievaar.

Vlaams-Brabant - Glenn Verhasselt - Sir Kwinten *. In samenwerking met metSense inrestaurant 't Vondel.

West-Vlaanderen - Filip Claeys - De Jonkman ** + Green*. In samenwerking met VORK.

Sint-Niklaas - Edwin Van Goethem - 't Korennaer*. In samenwerking met Den Azalee in restaurant De Variant. Buurtopjebord.be verzamelt het takeaway aanbod van deze buurtrestaurants: In Antwerpen: Refuge, in Mechelen

Buurtrestaurant Kom.EET, in Deurne

Buurtrestaurant De 7 Schaken, Antwerpen-Noord

Buurtrestaurant Bakboord, Antwerpen Linkeroever

Buurtrestaurant Foyer De Stroming, AntwerpenCentrum

Buurtrestaurant De Plataan, Mortsel

Buurtrestaurant De Populier, Mortsel

Buurtrestaurant Cogelshof, Schoten

Buurtrestaurant 't Dorp, Schoten

Dagschotel, Merksem

Dagschotel, Hoboken In Vlaams-Brabant: Buurtrestaurant Het Beverbeekhuis in Diest

Buurtrestaurant Nieuwenbos, Dilbeek

Buurtrestaurant 't Vondel, Halle

Buurtrestaurant Het Moment, Averbode

De Heerlyckheid, Scherpenheuvel In Oost-Vlaanderen: De Variant, Sint-Niklaas

Het Restaurant, Gent

De Loods, Erembodegem

KaffeeSocial, Hamme

Villa Ooievaar, Gent In West-Vlaanderen: VORK in Kortrijk In Limburg: Alternatief, in Genk

De Winning Hoevewinkel in Lummen

Bistro Bovy in Heusden-Zolder

Den Teluur in Sint-Truiden

Compani, Houthalen

Resto Kieleberg, Bilzen

Taverne De Mijnwinning, Beringen

Een feestelijk menu dat iedereen kan betalen: daarvoor slaan 15 organisaties uit de sociale economie - samen goed voor 29 buurtrestaurants en foodmakers - de handen in elkaar. Op Buurtopjebord.be bundelen ze tijdens de feestdagen hun (afhaal)maaltijden. Voor 5 deelnemende buurtrestaurants, één in elke provincie, werd het feestmenu samengesteld door een NorthSeaChef in hun buurt, geïnspireerd op hun voorliefde voor lokale en verse vis. In Kortrijk is dat bijvoorbeeld tweesterrenchef Filip Claeys, medeoprichter van NorthSeaChefs die met zijn keukenteam van de Brugse tweesterrenzaak De Jonkman het menu samenstelde voor buurtrestaurant VORK uit Kortrijk. Filip: 'Onze missie met de NorthSeaChefs is pas geslaagd als we iedereen kunnen leren eten wat de visser vangt, niet enkel laten vissen wat wij willen eten. Iedereen kent wel tong, kabeljauw en zalm maar amper 8 procent van de Belgische gezinnen maakt af en toe een pladijs klaar.'Niet zomaar een eindejaarmenuBuurtrestaurants geven mensen die om welke reden dan ook, weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt, een zinvolle job. Zij zorgen op hun beurt voor betaalbare en lekkere maaltijden voor mensen uit de buurt. De sociale tewerkstelling staat er centraal. En die is meer dan ooit nodig. Bij de 29 deelnemende buurtrestaurants gekoppeld aan dit initiatief, zijn ondertussen meer dan 150 werknemers tewerkgesteld. 'Ons aanbod op Buurtopjebord.be is niet zomaar een eindejaarmenu. Door er te bestellen, steun je integraal de sociale economie', zegt Eva Verraes, van HERW!N, het collectief van sociaal circulaire ondernemers, waar ook de buurtrestaurants toe behoren. 'Mensen die om het even welke reden, weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt, krijgen een zinvolle job in zo'n buurtrestaurant, maar winnen vooral hun zelfvertrouwen terug. En je kan er natuurlijk genieten van een heerlijk menu voor een klein prijsje.'Meer informatie vind je op herwin.be en buurtopjebord.be