Bubbels na de brexit: drinken de Engelsen straks nog Franse champagne?

Gaan de Engelsen na de brexit nog Franse champagne invoeren? Eigenlijk hebben ze die niet meer nodig: ze maken hun eigen bubbels in Zuid-Engeland. Op dezelfde krijtbodem, in hetzelfde klimaat, met dezelfde druiven, en met evenveel geld en expertise. Alleen mag er wettelijk geen 'champagne' op het etiket staan. Wij staken het Kanaal over.

Champagne werd niet uitgevonden door de Fransen, maar door de Engelsen: dat hebben zelfs de Fransen moeten toegeven. Want dertig jaar vóór monnik Dom Pérignon de eerste fles champagne bottelde, maakte een zekere Christopher Merret al schuimwijn in Engeland. Het bewijs daarvan is geleverd: zijn bevindingen werden in 1662 gearchiveerd in de Royal Society in Londen. Die voorsprong had ook een technische reden: alleen de Engelse industrie was toen in staat om flessen te produceren die sterk genoeg waren om de druk van een gisting te weerstaan. Precies dat is de essentie van champagne: een tweede gisting van witte wijn in een fles, waardoor koolzuurbelletjes ontstaan die niet kunnen ontsnappen.

...