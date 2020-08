Na de perenpluk is vrijdag op pcfruit in Sint-truiden ook de pluk van de wijndruiven gestart. Het is de vierde oogst van het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw, dat zich weldra ook meer op mousserende wijnen zal richten.

Het project is een samenwerking tussen België - een relatief nieuwe wijnregio - en twee gevestigde Europese wijnregio's, Italië en Duitsland.

Het ras Solaris is het eerste druivenras dat plukrijp is en levert vroeg in het seizoen hoge suikergehaltes. Om die reden wordt het ras veelal toegevoegd in een blend, specifiek voor zijn zoete smaak. De oogst van de rassen Chardonnay, Pinot noir, Cabernet cortis, Johaniter, Prior en Souvigner gris laat nog enkele weken op zich wachten, afhankelijk van het weer. De pluk van het latere ras Riesling is pas voorzien voor oktober.

De teelt van wijndruiven zit in Limburg en heel Vlaanderen duidelijk in de lift. In Vlaanderen werd er in 2019 meer dan 700.000 liter wijn geproduceerd, een stijging van meer dan 40 procent ten opzichte van 2016, en goed voor een totaal areaal van 263 hectare.

Klimaat

Vandaag zijn er in Limburg 27 professionele wijnbouwers, maar het aantal semiprofessionele telers en hobbyisten ligt veel hoger. Daarmee bevindt de helft van de Vlaamse wijnbouw zich in Limburg. 'Vlaanderen kent door de klimaatsverandering meer en meer het geschikte klimaat voor wijnbouw. Om onze telers verder te professionaliseren is er een grote behoefte aan betrouwbare kennis, specifiek voor de eigen regio en het klimaat', zegt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde en voorzitter van pcfruit.

Het Kenniscentrum zal zich ook meer op de productie van duurzame, biologische mousserende wijnen richten. 'Vanaf september start het onderzoek naar de 'sparkling wines' in de teelt van schimmelresistente variëteiten, om zo te komen tot een duurzame biologische mousserende wijn', bevestigt Dany Bylemans, directeur van pcfruit. 'Dezelfde resistente variëteiten worden door de verschillende partners onderzocht, wat ons meer zal leren over de typering van deze variëteiten onder verschillende klimaatomstandigheden. Dit kan ons ook voorbereiden op klimaatsveranderingen in de toekomst.'

