De Brusselse snackbar Fernand Obb Delicatessen en zijn eigenaar Cédric Mosbeux mogen voortaan uitpakken met de titel 'Koning van de Garnaalkroket'. De prijs is een initiatief van visit.brussels, die de Belgische lekkernij wil promoten.

In de afgelopen twee jaar won Fernand Obb al de wedstrijd om de "Beste garnaalkroket van Brussel". Nu wordt de zaak uitgeroepen tot de absolute ambassadeur van de Belgische lekkernij in Brussel.

'Een ambassadeur voor garnaalkroketten: het lijkt wel een grap', lacht eigenaar Cédric Mosbeux. Al verdient de garnaalkroket van Fernand Obb de eretitel niet zomaar. Aan de kroket is hard gewerkt en het recept is herhaaldelijk getest en geëvolueerd. 'Het zijn de basisingrediënten zoals bloem, melk, boter, kruiden, schalen van grijze garnalen en verse grijze garnalen, die we in grote hoeveelheden toevoegen. Dat hebben we niet veranderd', verklaart Mosbeux.

De inschrijvingen voor de derde editie van Beste Brusselse garnaalkroket zijn vanaf vandaag geopend.

