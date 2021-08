Op 12 en 13 september staat Brussel in teken van haar vruchtbare grond en het lekkers dat daaruit voortvloeit.

Tussen het stedelijk beton bloeit er heel wat moois. Dat bewijzen boerderijen zoals Smala Farming of de tuinen van het Erasmushuis. Die en nog een twintigtal andere Brusselse locaties zijn op zondag 12 september het decor van lezingen, performances, workshops en degustaties rond de (on)zichtbare wereld onder onze voeten.

Op maandag 13 september zullen 22 Brusselse restaurants, kaasaffineurs, markten en wijnbars vervolgens alle opgedane kennis vertalen in heerlijkheden op een bord of in een glas. Deelnemende zaken zijn onder andere Humus & Hortense, Brut, Ötap, Le Local, Tero en Frank.

Het is al de tweede keer dat het smakelijke festival plaatsvindt.

Programma, praktische info en online reservatie via www.soilmates.be.

