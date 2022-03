Met Bar A Tartare wil het Brusselse hotel Amigo de tartaar opnieuw op de kaart zetten. In samenwerking met slagerij Dierendonck serveert het restaurant dagelijks verschillende verfijnde tartaren.

Je krijgt het vaak niet uitgelegd aan buitenlandse vrienden, hoe wij Belgen rauw rundsvlees kruiden met eierdooier, kappertjes en mosterd. Maar steak tartaar is terecht een van onze meest geliefde klassiekers. Het is dan ook logisch dat een van Brussels bekendste hotels het op de kaart wil zetten. Hotel Amigo, vlakbij de Grote Markt, gaat in zijn Bar A nog een stapje verder, en maakt er in samenwerking met slagerij Dierendonck een Bar A Tartare van.

De familie Dierendonck levert al vele jaren aan BoCConi, het restaurant van het Brusselse hotel en in hun eigen restaurant Carcasse, dat van Michelin een ster kreeg, staat er altijd een of meerdere tartaren op het menu. Zo groeide het idee om in de bar een klein maar specifiek menu van aan te bieden. 'Ik ben ambitieus', vertelt Hendrik Dierendonck, 'en ik vind ook dat we als slagers vandaag verder moeten denken. Een concept als dit past in ons idee van minder maar beter vlees.'

Wie een glas drinkt in Bar A kan kiezen uit twee klassieke met de hand gesneden rundstartares en eentje met kalfsvlees. Zure room, zuurdesembrood, verse kruiden: alles wordt uit de kast gehaald om het vlees tot zijn recht te laten komen. Wie zot wil doen of geld te veel heeft, kan voor een extra lepel kaviaar gaan, maar dat hebben de tartaren eerlijk gezegd niet nodig.

Heb je iets meer honger dan een verfijnde tartaar kan stillen of ben je op stap met iemand die zijn vlees liever gebakken heeft - of zelfs helemaal niet - dan vind je op het menu van Bar A Tartare ook de lekkere frieten van Maison De Corte en de beste garnaalkroketten van Brussel, van Fernand Obb.

De locatie in het hart van Brussel, een legendarisch hotel en het respect dat aan een gouden oude maar heerlijke culinaire klassieker getoond wordt, zijn een mooie combinatie, en maken van Bar A Tartare een op en top Belgische plek.

Elke dag van 15.00 uur tot 23.00 uur. Valetparkeren is gratis beschikbaar voor gasten van Bar A. Reserveren bij bar.amigo@roccofortehotels.com of 02 547 4747. Vruntstraat, 1000 Brussel

