Eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX zet dit jaar de gastronomische rijkdom van onze hoofdstad in de kijker met Dinners. Tien teams dekken in november voor u de tafel en serveren tien dagen lang een vijfgangenmenu voorzien door Brussels kooktalent.

De Gare Maritime in de Tour & Taxis wijk wordt van 18 tot 28 november de setting van het vernieuwde food festival eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX presents Dinners. Het concept: tien dagen, tien teams en tien menu's. Iedere dag presenteert een team van drie chefs, een patissier, een kaasspecialist, een barman en een brouwer een origineel vijfgangenmenu dat de culinaire diversiteit van Brussel illustreert.

Op het gastronomisch festival worden een vijftigtal culinaire adressen uit Brussel vertegenwoordigd. Organisator visit.brussels verwelkomt ook, ondanks de gezondheidscrisis, voor de achtste keer op rij Les Vins de Bordeaux. Elke avond worden er vier bordeaux wijnen geschonken bij de gerechten van de chefs.

Nieuwsgierig naar deze culinaire ervaring? De menu's worden op 19 oktober onthuld. Wie graag met zijn bubbel de voetjes onder tafel schuift, kan zich vanaf die dag ook inschrijven via de website. Deelname kost 75 euro per persoon.

