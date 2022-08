Brussels Eat Festival serveert het beste eten uit de hoofdstad

Fijnproevers kunnen van 29 september tot 2 oktober hun hartje ophalen op het Eat Festival in Brussel. Zo’n zestig chefs laten je vier dagen lang genieten van het beste uit hun keuken. Het aanbod is erg divers: van originele signature dishes over desserts tot Brusselse bieren en cocktails.

Het eetfestijn gaat vier dagen lang door in het prachtige Gare Martime van Tour & Taxis. Met maar liefst 35 chefs uit Brussel is lokaal talent sterk vertegenwoordigd. Andere klinkende namen op het programma zijn onder meer Cédric Mosbeux van Fernand Obb Delicatessen, Simona El-Harar van Kitchen 151 en Elliott Van de Velde van Entropy. Naast de typische proeverijen is er ook een mark met lokale producten, een wijnbar en verschillende workshops.

Het festival vindt plaats van 29 september tot 2 oktober in het Gare Martime in Brussel. Meer info via deze link.