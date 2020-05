De brouwers van Brussels Beer Project (BBP) investeren zes miljoen euro in een nieuwe brouwerij in Anderlecht. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt.

De nieuwe brouwerij zal een jaarlijkse capaciteit van 35.000 hectoliter hebben en BBP toelaten al zijn bieren in Brussel te brouwen. Vandaag gebeurt dat nog in een kleinere brouwerij in Brussel, en voor twee derde in een partnerbrouwerij in Limburg. De werken beginnen in september. Een jaar later zou de nieuwe brouwerij de deuren moeten openen. Uiteindelijk zullen dubbel zoveel mensen - 50 - er aan de slag kunnen. De nieuwe brouwerij zal voor 2,6 miljoen euro worden gefinancierd door investeringsfonds Invest for Jobs. (Belga)

De nieuwe brouwerij zal een jaarlijkse capaciteit van 35.000 hectoliter hebben en BBP toelaten al zijn bieren in Brussel te brouwen. Vandaag gebeurt dat nog in een kleinere brouwerij in Brussel, en voor twee derde in een partnerbrouwerij in Limburg. De werken beginnen in september. Een jaar later zou de nieuwe brouwerij de deuren moeten openen. Uiteindelijk zullen dubbel zoveel mensen - 50 - er aan de slag kunnen. De nieuwe brouwerij zal voor 2,6 miljoen euro worden gefinancierd door investeringsfonds Invest for Jobs. (Belga)