Van 12 tot 15 mei is Tour & Taxis het decor van de eigenzinnige gastronomie van de straat.

Praktisch Streat Fest vindt plaats van 12 tot 15 mei in Tour & Taxis, Brussel. Tickets in voorverkoop starten voor volwassenen vanaf 9,99 euro via www.streatfest.be. De prijzen van de gerechtjes variëren tussen 4 en 6 euro. Ook het (nog niet helemaal complete) programma vindje terug op streatfest.be.

Een weekend lang zullen op Streat Fest meer dan vijftig chefs, restaurants en grote culinaire namen in het Brusselse Tour& Taxis hun visie op streetfood delen met fijnproevers op zoek naar nieuwe smaaksensaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Ugo en Franscesco met hun concept Monella, Glen Ramaekers van Humphrey en tal van overheerlijke adressen zoals Le Comptoir du Samson. Als de maag even moet rusten, zullen er zo'n twintig Belgische kunstenaars, rondwandelende muzikanten en verschillende dj's klaarstaan om het over te nemen van de chefs. Daarnaast kan je ook meedoen aan vijftig workshops, van gratis kook- en oenologielessen tot een introductie in de mixologie en een tutorial over hoe je foodfoto's maakt voor Instagram. Of wat dacht je van een zintuigenprikkelende 'yoga & wine' sessie? Een stukje festival mee naar huis nemen doe je dan weer op de artisanale markt, waar lokale producenten en ambachtslieden hun handgemaakte en unieke stukken aanbieden.