Brugs Food Lab laat zaden die al jaren verstopt zitten in moestuin van Sint-Godelieveabdij herleven

In de tuin van de Sint-Godelieveabdij in Brugge blazen Toerisme Vlaanderen en zijn partners nieuw leven in de oude moestuin. Het Brugs Food Lab zal de zaden die nog verstopt zitten in de oude moestuin de kans geven om opnieuw te kiemen om zo tot een nieuwe moestuin te komen. Het initiatief kadert in het project “De Tuin van Heden” waarbij de abdij een nieuwe invulling krijgt.

Het toekomstplan voor de Sint-Godelieveabdij wordt met de moestuin voor het eerst tastbaar. “Toen in de zomer van vorig jaar meer dan 10.000 bezoekers hun toekomstvisie deelden, was duidelijk dat zij de beleving rond land- en tuinbouw in de stad willen laten wortelen op deze plek. Deze zomer krijgen bezoekers alvast een voorsmaakje van hoe we met respect voor het verleden een nieuw hoofdstuk willen schrijven voor de abdij”, zegt Peter De Wilde.

In hun grote tuin kweekten de benedictinessen vroeger groenten, fruit, bloemen en kruiden. “Vierhonderd jaar lang waren het de zusters die deze tuin onderhielden. Als je weet dat hier op het hoogtepunt van de abdij wel veertig zusters huisden en de gemeenschap zelfvoorzienend was, dan begrijp je meteen ook het belang en de omvang van de moestuin”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

“We zullen de bovenste grondlaag van de oude moestuin verwijderen en geven de zaden die er al vele jaren verstopt zitten de kans om te kiemen, te groeien en te bloeien”, zegt Lander Hoornaert, coördinator van het Brugs Food Lab. (Belga)