Brouwerij Duvel Moortgat viert dit jaar haar 150ste verjaardag. Samen met horeca-uitbaters, buurtbewoners en Duvelliefhebbers wordt zondag geklonken op deze speciale verjaardag.

Brouwerij Moortgat, later Duvel Moortgat, zag in 1871 het levenslicht. Sinds 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd een nieuw bier 'Victory Ale' gebrouwen. In 1923 kreeg het bier de iconische naam Duvel mee.

Inmiddels is het familiebedrijf aan haar vierde generatie toe. De brouwerij kende een enorme groei en heeft nu elf brouwerijen wereldwijd: vier in België, drie in de Verenigde Staten, één in Tsjechië, één in Italië, één in Nederland en één in het Verenigd Koninkrijk. De focus van het bedrijf ligt op speciale bieren zoals Duvel, La Chouffe, Vedet, Maredsous, De Koninck en Ommegang.

Naar aanleiding van het feestjaar lanceerde de brouwerij de Duvel 6,66 procent. Hierin wordt naar het alcoholgehalte verwezen, naar de zes hopsoorten die in het bier verwerkt zijn en natuurlijk naar het bijbelse getal van het beest.

Later dit najaar komt nog een Duvel Distilled op de markt.

Tijdens een groot feest zondagnamiddag zijn 8.000 horeca-uitbaters, buurtbewoners en Duvel-fans vergast op optredens, onder meer in de Warme Kamers van de brouwerij waar de Duvel rijpt. In de bars van de brouwerij kunnen de genodigden alle bieren van de brouwerij proeven en ook de Duvel Distilled in primeur ontdekken.

Naar aanleiding van de 150ste verjaardag hebben de medewerkers van Duvel Moortgat uit verschillende filialen wereldwijd een speciale song uitgebracht waarin ze samen klinken op hun brouwerij. Ook CEO Michel Moortgat zet zijn beste beentje voor en zingt mee.

Brouwerij Moortgat, later Duvel Moortgat, zag in 1871 het levenslicht. Sinds 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd een nieuw bier 'Victory Ale' gebrouwen. In 1923 kreeg het bier de iconische naam Duvel mee. Inmiddels is het familiebedrijf aan haar vierde generatie toe. De brouwerij kende een enorme groei en heeft nu elf brouwerijen wereldwijd: vier in België, drie in de Verenigde Staten, één in Tsjechië, één in Italië, één in Nederland en één in het Verenigd Koninkrijk. De focus van het bedrijf ligt op speciale bieren zoals Duvel, La Chouffe, Vedet, Maredsous, De Koninck en Ommegang. Naar aanleiding van het feestjaar lanceerde de brouwerij de Duvel 6,66 procent. Hierin wordt naar het alcoholgehalte verwezen, naar de zes hopsoorten die in het bier verwerkt zijn en natuurlijk naar het bijbelse getal van het beest. Later dit najaar komt nog een Duvel Distilled op de markt. Tijdens een groot feest zondagnamiddag zijn 8.000 horeca-uitbaters, buurtbewoners en Duvel-fans vergast op optredens, onder meer in de Warme Kamers van de brouwerij waar de Duvel rijpt. In de bars van de brouwerij kunnen de genodigden alle bieren van de brouwerij proeven en ook de Duvel Distilled in primeur ontdekken. Naar aanleiding van de 150ste verjaardag hebben de medewerkers van Duvel Moortgat uit verschillende filialen wereldwijd een speciale song uitgebracht waarin ze samen klinken op hun brouwerij. Ook CEO Michel Moortgat zet zijn beste beentje voor en zingt mee.