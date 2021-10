nieuws

Britten kopen diepgevroren kalkoenen uit vrees voor tekorten tegen kerst

Het is nog meer dan twee maanden wachten voor kerst, maar toch gaan de diepgevroren kalkoenen in het Verenigd Koninkrijk al vlot over de toonbank. Dat zegt de topman van supermarktketen Tesco woensdag, in de marge van de presentatie van de halfjaarresultaten. Volgens hem ligt de vraag momenteel zo'n 10 procent hoger.

De Britten kampen met tekorten aan heel wat producten, door een combinatie van de brexit, een tekort aan vrachtwagenchauffeurs en de hoge gasprijzen. Dat laatste leidde enkele weken geleden tot de plotse sluiting van het bedrijf CF Industries, dat als bijproduct CO2 produceert en dus erg belangrijk is voor de voedingsindustrie. CO2 wordt gebruikt bij zowel het slachten van dieren als het bewaren van vlees. De grootste Britse kalkoenproducent waarschuwde toen voor tekorten tegen Kerstmis. Bij Tesco blijft men voorzichtig. CEO Ken Murphy verwacht "een goede beschikbaarheid" tegen het jaareinde, maar geeft wel toe dat er misschien toch nog problemen zullen zijn met de bevoorradingsketen. Het bedrijf zelf gaat alvast 15.000 extra personeelsleden inzetten om de drukste periode van het jaar te overbruggen. Daarnaast werd de aanvoer van bepaalde items, zoals pasta, afgebouwd om andere items beter te kunnen verzekeren. Ondanks de tekorten kon Tesco in de eerste zes maanden goede cijfers voorleggen. Zowel de omzet (+5,9 procent tot 30,4 miljard pond) als de winst (+16,6 procent tot 1,39 miljard pond) groeiden meer dan verwacht. Tesco trekt zijn winstverwachting voor de rest van het boekjaar op, tot 2,5 à 2,6 miljard pond.