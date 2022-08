Britse tweelingdokters ontwikkelen bijzondere methode om af te kicken van ultrabewerkt voedsel

De Britse broers, dokters en televisiepresentators Chris en Xand Van Tulleken wilden minder ultrabewerkt voedsel eten, maar ondervonden al snel hoe moeilijk dat is. Via een opmerkelijke methode slaagden ze er echter in een inherente afkeer te kweken voor dat soort producten. (Don’t?) try it at home.

We eten veel meer ultrabewerkt voedsel dan goed is voor ons. Dat zeggen gezondheidsorganisaties en dokters in heel wat westerse landen. Toch leunde ook de Britse dokter Xand Van Tulleken, bij ons bekend van het Canvas-programma Trust Me, I’m a Doctor, er hevig op. Zijn dieet omvatte heel wat pizza’s, kant-en-klare maaltijden, chips en chocolade, tot zijn identieke tweelingbroer Chris hem een jaar geleden overtuigde die uit zijn eetpatroon te schrappen. ‘Niet omdat ik het belangrijk vond hoe hij eruit zag, wel omdat ik bang was wat zijn dieet betekende voor de langere termijn.’

Afkeer kweken

Omdat de gewoonte er echter stevig ingebakken zat, schakelde Chris de grove middelen in. ‘Ik zette mijn broer een week lang op een ziekmakend dieet dat voor tachtig procent bestond uit ultrabewerkt eten, terwijl hij met verschillende experts praatte over hoe dergelijke producten verslavend werken en obesitas in de hand kunnen werken.’

De aversietherapie slaagde: na een aantal dagen vond Xand het bijna onmogelijk om ultrabewerkt voedsel te eten. Ook op lange termijn wierp die ene intense week zijn vruchten af, vertellen de broers in een podcast die ze maakten ter gelegenheid van de verjaardag van het experiment. ‘De inhoud van zijn koelkast en keukenkasten is veranderd.’

Ook het leven van Chris is veranderd ten opzichte van een jaar terug. Voor een BBC-documentaire zette hij zichzelf een maand lang op een gelijkaardig dieet dat voor tachtig procent uit ultrabewerkt voedsel bestond. ‘Dat klinkt misschien extreem, maar is exact hoe een vijfde van de Britten elke dag eet’, verduidelijkt Chris. De dokter vertelt hoe hij niet alleen bijkwam in die periode, maar ook voelde hoe hij verslaafd raakte aan de gemakkelijkheidsoplossingen uit de voedingsindustrie, iets wat zich ook liet vaststellen via een MRI-scan.

De vaststellingen die hij deed tijdens en na zijn maand leverden eenzelfde afkeer op als die van Xand. ‘Afkeer is een krachtig instinct. Zo krachtig dat Xand en ik stopten met het eten van ultrabewerke producten.’

Nieuw label

In navolging van hun experiment pleiten de broers voor een label op de verpakking dat aangeeft in welke mate producten bewerkt werden. ‘Ultrabewerkt kan namelijk behoorlijk gezond lijken op basis van de informatie die vandaag op de verpakking staat. Een vegetarische sojaworst kan bijvoorbeeld weinig vet bevatten, maar is wel een ultrabewerkt product dat dankzij de toegevoegde smaakstoffen, kleurstoffen, bewaarmiddelen en andere chemicaliën schade toebrengt aan onze lichamen.’