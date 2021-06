De Britse regering heeft donderdag aangekondigd dat ze striktere regels zal uitvaardigen voor reclame voor junkfood op televisie en het internet. Daarmee wil ze zwaarlijvigheid bij kinderen bestrijden.

Vanaf eind volgend jaar zal televisiereclame voor voedsel en drank die rijk zijn aan vetten, suikers en zout overzee enkel nog uitgezonden kunnen worden tussen 21.00 en 05.30 uur. Ook komen er beperkende maatregelen voor televisieprogramma's op aanvraag en betaalde publiciteit op het internet.

Die maatregelen 'zullen ertoe bijdragen in de komende jaren het aantal zwaarlijvige kinderen met meer dan twintigduizend terug te dringen en de gezondheid van het land te verbeteren', zo staat in een regeringscommuniqué. In het Verenigd Koninkrijk verlaat één op de drie kinderen het basisonderwijs met overgewicht of obesitas, met complicaties die de gezondheidsdienten jaarlijks omgerekend zeven miljard euro kosten. Meer dan de helft van de bevolking is er (zorgwekkend) zwaarlijvig.

