Een nieuwe documentaire van het Britse tv-programma 'Dispatches' toont hoe koffieboeren in Guatemala die leveren aan Starbucks en Nespresso, zich schuldig maken aan kinderarbeid.

De koffieboeren in Guatemala laten kinderen jonger dan dertien jaar 'ongeveer veertig uur per week in uitputtende omstandigheden werken om koffie te oogsten voor een loon dat amper hoger ligt dan de prijs van één koffie met melk in de Starbucks of één pak Nespresso-capsules bij ons', zegt de televisiezender op zijn website.

Nespresso reageerde op de beschuldigingen. CEO Guillaume Le Cunff zei in een video dat 'kinderarbeid geen plaats heeft in het bedrijf' en dat hij het 'onaanvaardbaar' vindt. Volgens de CEO stuurde Nespresso personeel ter plaatse om te controleren of sommige boerderijen met het label Rainforest Alliance 'al dan niet Nespresso bevoorraden'. In afwachting van de resultaten van het onderzoek, verzekerde Le Cunff dat er meerdere 'dringende' maatregelen werden genomen. Zo schortte het de aankopen van de betrokken bedrijven voorlopig op.

De documentaire is maandagavond te zien op de Britse zender Channel 4.

