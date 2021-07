De Engelse unie voor chefs heeft een petitie rondgestuurd die vraagt dat Michelinsterren en sponsordeals worden afgenomen van restaurants waar een toxische sfeer heerst in de keuken of personeelsleden misbruik melden. De vraag kwam er nadat verschillende ex-werknemers van de Schotse sterrenzaak The Kitchin de giftige pestcultuur aankaartten.

Tom Kitchin (44) staat aan het roer van het sterrenrestaurant The Kitchin en de gastropub Scran and Scallie in Edinburgh. Hij is ook bekend van televisieprogramma's zoals MasterChef, waar hij een gastjurylid was, en The Great British Menu. Op zijn 29ste was hij een van de jongste chefs die een Michelinster in de wacht sleepte.

In juni kwam Kitchin onder vuur te liggen toen aan het licht kwam dat verschillende ex-werknemers van zijn zaken het slachtoffer werden van pestgedrag, geweld en seksueel misbruik door personeelsleden. De beschuldigingen werden gedeeld via Instagram en tijdens interviews met The Guardian en de Times. Het gaat van herhaaldelijk geslagen worden tot geweld dat leidde tot brandwonden en seksueel misbruik. Ook getuigen ex-medewerkers dat ze urenlang niks mochten drinken of eten tijdens hun shift. Kitchin en zijn management geven aan deze klachten zeer serieus te nemen en een diepgravend onderzoek te doen naar wat er precies gebeurd is. Er werden inmiddels twee personeelsleden ontslagen.

In navolging van deze zaak vraagt Unichef, de unie van Britse chefs, om een petitie te tekenen die focust op het intrekken van Michelinsterren en sponsordeals van zaken waar het personeel gepest of misbruikt wordt. De hardvochtige en oververhitte keukencultuur is volgens de unie nog steeds alomtegenwoordig en dit soort gedrag zou niet beloond mogen worden met sterren. De unie stelt dat het mogelijk moet zijn om sterren af te pakken na bewijs van toxisch gedrag door personeelsleden van restaurants of chefs zelf.

Verschillende chefs, waaronder Asma Khan en Poppy O'Toole, uitten hun steun aan de campagne via sociale media.

