Brengt 'heilige graal' van de whisky's een miljoen euro op?

Kenners zeggen dat het de meest waardevolle en meest zeldzame onaangeroerde fles whisky is. Officieel staat ze beschreven als '60 year old'. De whisky werd in 1926 gestookt en in 1926 op fles getrokken. Voor het etiketteren van de beperkte oplage - 24 flessen - wendde Macallan zich tot twee bekende popartiesten, Valerio Adami en Peter Blake, die elk twaalf flessen van een label mochten voorzien.

De fles die volgende week de veilinghamer tegemoet ziet, werd in 1994 rechtstreeks bij de distilleerderij gekocht door de huidige verkoper. Hoeveel die anonieme man of vrouw daarvoor moest ophoesten, is niet bekend. In mei werd bij Bonhams in Hongkong een Macallan Valerio Adami 1926 verkocht voor het recordbedrag van 814.081 pond. Op dezelfde veiling ging een Macallan Peter Blake van de hand voor 751.703 pond.