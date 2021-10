Verschillende boerenorganisaties zullen op zondag 10 oktober meestappen in de klimaatmars van de Klimaatcoalitie. De landbouworganisaties willen op deze manier hun steun betuigen en het belang benadrukken van agro-ecologische landbouw in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Concreet gaat het om de volgende groepen die meedoen: BoerenForum, Mouvement d'Action Paysanne (MAP), Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA), MIG (Milcherzeuger Interessengemeinschaft) en ECVC (European Coordination Via Campesina). Zij verdedigen het agro-ecologische landbouwmodel, dat in België bedreigt raakt door het industriële landbouwmodel.

Agro-ecologische landbouw zorgt voor een voedselsysteem zonder giftige chemicaliën en heeft minder uitstoot door de korte keten dan de industriële tegenhanger. Dit model is gebaseerd op schaalvergroting, intensivering en een steeds grotere afhankelijkheid van externe inputs. Ook genieten deze bedrijven steeds meer van overheidssteun terwijl familiale landbouwbedrijven het moeilijker krijgen, betreuren de agro-ecologische organisaties.

Daarom willen ze tijdens de klimaatmars een teken geven aan politici en vragen om het landbouw- en milieubeleid te heroriënteren richting ecologische landbouwinitiatieven. 'De agro-industrie verergert de klimaatcrisis en vergroot de ecologische voetafdruk van ons voedsel. Wij eisen dat mensenrechten en natuur de overhand krijgen op winst.' Naast de steun voor boerenlandbouw, vragen de organisaties om meer aandacht voor de regeling van landbouwgronden. Zo worden deze volgens de boerenorganisaties steeds onbetaalbaarder of ontoegankelijk. Ook vragen ze een schadevergoedingregeling voor vervuilde landbouwgronden zoals in de buurt van Zwijndrecht door het PFOS-schandaal.

