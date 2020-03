Initiatieven die werken volgens het principe van de korte keten volgen de maatregelen van de overheid argwanend op. Ze vrezen dat enkel supermarkten gezien worden als essentiële voedselleveranciers.

'Dit is de periode waarin de geglobaliseerde markt de keerzijde van de medaille laat zien': zo omschrijft Tijs Boelens, woordvoerder van het Boerenforum, de huidige coronacrisis. Hij houdt dan ook een vurig pleidooi voor de korte keten en lokale economie, ook in deze dagen. Dat komt voort uit een vrees dat de overheid, in een poging de uitbreiding van het coronavirus in te dijken, markten en kleinere winkels volledig zal sluiten.

Dat zou onterecht zijn, beargumenteert de organisatie, want de boeren en boerinnen die rechtstreeks verkopen zorgen actief voor eten met minder voedselkilometers, minder verspilling, minder verpakking en een lokalere economie. 'Het is dan ook ongepast ons anders te behandelen dan supermarkten', klinkt het nog.

Nieuwe visie

'Het is dan ook hoog tijd dat de Europese Unie zich, samen met al haar lidstaten, bezint en baan ruimt voor een ander economisch verhaal', klinkt het nog bij het Boerenforum. 'Er is nood aan een beleid dat kansen creëert voor de kleine vrouw/man. De strategie van de EU moet zich losmaken van het agro-industriëel complex met supermarkten en wereldspelers. Er is nood aan een doorgedreven inzet op de kleine lokale voedselstrategieën. De antwoorden op de volgende crisissen schuilen in onze bedrijven en in het gedrag van onze consumenten.'

'Dit is de periode waarin de geglobaliseerde markt de keerzijde van de medaille laat zien': zo omschrijft Tijs Boelens, woordvoerder van het Boerenforum, de huidige coronacrisis. Hij houdt dan ook een vurig pleidooi voor de korte keten en lokale economie, ook in deze dagen. Dat komt voort uit een vrees dat de overheid, in een poging de uitbreiding van het coronavirus in te dijken, markten en kleinere winkels volledig zal sluiten. Dat zou onterecht zijn, beargumenteert de organisatie, want de boeren en boerinnen die rechtstreeks verkopen zorgen actief voor eten met minder voedselkilometers, minder verspilling, minder verpakking en een lokalere economie. 'Het is dan ook ongepast ons anders te behandelen dan supermarkten', klinkt het nog. 'Het is dan ook hoog tijd dat de Europese Unie zich, samen met al haar lidstaten, bezint en baan ruimt voor een ander economisch verhaal', klinkt het nog bij het Boerenforum. 'Er is nood aan een beleid dat kansen creëert voor de kleine vrouw/man. De strategie van de EU moet zich losmaken van het agro-industriëel complex met supermarkten en wereldspelers. Er is nood aan een doorgedreven inzet op de kleine lokale voedselstrategieën. De antwoorden op de volgende crisissen schuilen in onze bedrijven en in het gedrag van onze consumenten.'