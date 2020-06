Het omzetverlies voor de land- en tuinbouwsector door de coronacrisis voor de maand mei is opgelopen tot 25 procent. Dat is meer dan de 21,5 procent in april. Dat blijkt uit een bevraging die de Boerenbond samen met de Nationale Bank deed bij zijn leden.

Als het de laatste maanden ging over de landbouw, ging het vaak over de noodlijdende sierteelt en aardappelsector. Ondanks een licht herstel door de heropening van de tuinbouwcentra noteerde de sierteelt in mei nog steeds een omzetverlies van 31 procent. In april was dat 53 procent. De akkerbouw (met inbegrip van de aardappelsector) leed in mei een omzetverlies van 28 procent, terwijl dat in april slechts 14 procent was.

Opvallend daar is evenwel dat andere groenten dan aardappelen het in mei significant beter deden. Noteerden de kwekers van asperges, salade en andere groenten behalve aardappelen in april nog een omzetverlies van 24 procent, dan was dat in mei nog 'maar' 14 procent. Boerenbond-woordvoerder Vanessa Saenen wijt dat aan enkele maatregelen die de overheid nam, zoals het verlengen van de plukkaart.

De rol van de export

Ook in andere sectoren waren er forse verliezen, volgens de Boerenbond door de daling van de binnenlandse vraag en van de uitvoer. Het omzetverlies in de varkenssector wordt voor mei geraamd op 35 procent. In de melkveebedrijven bedraagt dit 24 procent, in de pluimveesector 25 procent en in de vleeskoeiensector 18 procent. De thuisverkoop bij landbouwbedrijven zag een verlies van 18 procent. Voor vormings- en toeristische activiteiten loopt dit zelfs op tot 40 procent.

Opnieuw schuilt er iets opvallend in die cijfers. Het is uiteraard deze maanden niet over rozen lopen in de rundvleessector, maar de cijfers duiken een pak minder diep in het rood dan de andere dierlijke sectoren. Interessant om weten daarbij is dat rundvlees dat in België wordt geteeld, ook in België opgegeten wordt, waar de andere sectoren veel meer inzetten op export - net als onze aardappelsector.

Onderlinge concurrentie

De ondervraagde land- en tuinbouwers tonen zich 'uitermate bezorgd' over de impact van de coronacrisis. Eén op de vier is zelfs 'sterk bezorgd'. De helft verwacht binnen een half jaar liquiditeitsproblemen, 18 procent onder hen al in het komende kwartaal. Het faillissementsrisico op korte termijn blijft relatief beperkt tot 4,2 procent. 78 procent van de bedrijven die plannen hadden voor investeringen hebben deze uitgesteld. Ruim de helft spreekt van uitstel zonder datum.

De Boerenbond is vragende partij voor meer afstemming op Europees gebied. 'Ieder land neemt nu zijn eigen maatregelen en we zien protectionisme opduiken,' aldus Saenen. 'Dat dreigt de onderlinge competitie alleen nog maar te versterken. Wij vragen inmening van Europa.'

