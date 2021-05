De VDAB heeft vorige maand bijna achthonderd vacatures ontvangen voor de land- en tuinbouwsector. Om die te helpen invullen, is er dit seizoen opnieuw Helpdeoogst.be, waar geïnteresseerde plukkers en boeren elkaar kunnen vinden.

Net als vorig jaar kunnen buitenlandse seizoensarbeiders door de heersende coronamaatregelen niet altijd even gemakkelijk de grenzen oversteken om hier aan de slag te gaan op Belgische velden en serres. Dat dreigt opnieuw voor problemen te zorgen, nu de oogst van primeurgroenten en -fruit volop op gang komt. Om genoeg helpende handen te verzamelen, begint daarom nu voor de tweede keer de campagne Helpdeoogst.

'Vorig jaar bleek de campagne helpdeoogst.be al goed aan te slaan. Een goede reden om er een vervolg aan te breien en zo onze voedselbevoorrading niet in het gedrang te brengen', zo zegt initiatiefneemster Vlaams minister van Landbouw en Werk Hilde Crevits (CD&V). Zo slaan VDAB, het Departement Landbouw en Visserij, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties ook dit jaar opnieuw de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat er genoeg helpende handen zijn bij de oogst.

Met de campagne mikken de organisaties op (tijdelijk) werklozen en studenten.

