Kookblogster en Instagram-fenomeen Fatima El Irari verleidt in haar tweede boek Uit de keuken van Fatima - elke dag anders menig lekkerbek. Maar hoe laat ze zich zelf verleiden na zonsondergang tijdens de ramadan?

'De ideale iftar begint voor mij met harira en een hartig hapje ernaast, bijvoorbeeld filodeeg gevuld met gekruide kip. Soep is een goede manier om na een dag vasten te beginnen met eten. En ook dan moet je nog rustig aan doen, want als je het te snel opeet, krijg je meteen een heel vol gevoel.

Ik hou het tijdens de ramadan niet alleen bij Marokkaanse soep hoor! Ik hou ook van groentesoep, tomatensoep, champignonsoep,... Maar als er bezoek komt, wordt het standaard harira. Dat hoort er gewoon bij. De twee horen zo bij elkaar dat je zelfs als je harira buiten de ramadan maakt, aan de ramadan denkt.

Ik maak mijn harira zoals mijn moeder hem maakt, en zij leerde het dan weer van haar moeder

De Marokkaanse harira is normaal een heel stevige soep, maar tijdens de ramadan maak ik hem vaak iets lichter en minder dik, zodat je nog kan genieten van de rest van de maaltijd. Dat doe ik wel niet als er bezoek zou komen. Als mijn gasten dan geen heel kommetje op kunnen, dan is het maar zo, maar ik zou voor bezoek nooit lichter koken.

Iedereen maakt harira op zijn manier. Elke streek in Marokko heeft zijn eigen gebruiken. Sommige regio's doen er veel kaneel in, anderen breken er op het laatste een eitje in,... Ik maak hem zoals mijn moeder hem maakt, en zij leerde het dan weer van haar moeder. Mijn recept is erg gemakkelijk en authentiek Marokkaans.'

'Een goed ramadangerecht is een gerecht dat niet te zwaar is, maar toch goed vult. Ook variatie is erg belangrijk. Je krijgt een hele dag niets binnen van vitamines, dus dan moet je dat 's avonds wel aanvullen. Daarom maak je nooit één gerecht, je maakt meerdere dingen. Zo zet je de tafel vol met iets wat vult, iets wat lichter is, iets voor na het eten, een lekkere smoothie,... Je moet niet alleen maar heel veel deegwaren maken, want dat valt gewoon zwaar op de maag. Ik kies standaard niet voor zware gerechten. Een maaltijdsalade met gegrilde kip is ook heerlijk.

Maar voor je daaraan toe komt: eerst de soep. Want als er geen soepje voorafgaat aan de maaltijd, is de iftar niet compleet voor mij. En toch: hoeveel ik ook houd van harira en andere soepen, na de ramadan ben ik ze elk jaar opnieuw compleet zat. (Lacht) Om ze het jaar daarna opnieuw massaal te maken.'

Het volledige recept vind je op uitdekeukenvanfatima.nl.

Uit de keuken van Fatima - Elke dag anders, Fatima El Irari (Fontaine Uitgevers)

