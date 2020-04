De lockdownmaatregelen doen de ovens van thuisbakkers in heel Europa op volle toeren draaien. Dat is te merken in de supermarkten. Wij lijsten enkele ideeën op voor wie niet aan bloem raakt maar wel wil bakken.

In de eerste weken van de lockdown bleek bloem een erg populair hamsterproduct: warenhuisketen Colruyt zag de verkoop met maar liefst 150 procent stijgen. Daarvoor zijn volgens woordvoerster Silja Decock verschillende oorzaken. Tijdens de paniek van de eerste weken werd bloem vooral gezien als een multi-inzetbaar en lang houdbaar basisproduct dat niet mocht ontbreken in de voorraadkast van de hamsteraar. Nu de onrust wat is gaan liggen, is bloem vooral een ingrediënt dat verveling bij kinderen en thuiszitters moet tegengaan: er worden massaal pannenkoeken, cakes en broden gebakken. 'Met de hoeveelheid bloem die we verkochten, kan je 2.500.000 quatre quart cakes bakken.' Ook afgeleide producten, zoals kant-en-klare pannenkoekenmixen vliegen de deur sneller uit dan ze aangevuld kunnen worden, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl.

'Omdat de verkoop van bloem jarenlang erg stabiel was', vertelt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver, 'was het niet simpel om snel meer bloem in de winkels te krijgen. En dat terwijl ook wij onze verkoop met zestig procent zagen toenemen.'Het is niet zo dat plots alle tarwe op is, integendeel. Zo zegt Guy De Mol, verantwoordelijke bij bloemproducent Moulins de Statte in vaktijdschrift Gondola dat vooral de verpakking een moeilijke schakel is in deze dagen. 'We verkopen onze producten gewoonlijk aan bakkers. Dat gebeurt in zakken van 25 kilogram. Produceren in zakken van 1, 2 of 5 kg (die in de supermarkt terechtkomen, red.) is minder rendabel.' Kleinere verpakkingen maken brengt een andere manier van werken met zich mee en dat kost tijd, bericht Gondola nog. De retailers spelen intussen in op het tekort met verschillende aanpakken. Delhaize weet mee te delen dat het tekort in haar winkels van de baan zou moeten zijn, omdat er nieuwe volumes zijn binnengekomen. Ook inkopers van andere retailers zetten een tandje bij, maar aangezien alle supermarkten in Europa staan te popelen voor meer bloem, is dat geen evidente opdracht. Daarom geeft bijvoorbeeld Colruyt haar geranten de mogelijkheid om aankopen van boem te limiteren, afhankelijk van de situatie in hun winkel.Wij zien nog een andere oplossing voor het tekort aan bloem: bakken zonder. In heel wat klassieke recepten kan je tarwebloem gewoon vervangen door bijvoorbeeld het redelijk neutraal smakend speltmeel. 'Die alternatieve bloemsoorten zijn minder bekend bij het grote publiek en sowieso voorradig in Delhaize-winkels', aldus Dekelver. 'Dat is zo,' beaamt Decock, 'al zien we ook hier de verkoop sterk stijgen. We merken dat klanten meenemen wat ze kunnen krijgen, maar dat leidt voor de alternatieven bijna nergens tot stockproblemen.'Bij sommige alternatieven voor tarwebloem is het echter wel even opletten geblazen. Denk dan bijvoorbeeld aan de glutenvrije opties zoals boekweit- of rijstmeel: die vereisen een andere manier van werken. Deeg kan er bijvoorbeeld veel vloeibaarder uitzien, waardoor je de neiging hebt nog wat bloem toe te voegen en vervolgens toch eindigt met een bikkelhard brood. Of het kan dat glutenvrije baksels iets sneller uitdrogen. Dat kan je verhelpen door wat notenpasta of een geprakte banaan toe te voegen. Ook de smaak en textuur van alternatieve meelsoorten kan het eindresultaat van je baksel veranderen. Dat hoeft geen nadeel te zijn, want als je alternatieve soorten slim inzet, kan je wel eens eindigen met een onverwacht lekker baksel dat je nog nooit eerder maakte. Boekweit smaakt bijvoorbeeld wat nootachtig, maismeel zorgt voor een droger resultaat. Havermeel (dat je makkelijk zelf kan maken door havermout fijn te malen) levert een elastisch deeg op dat heerlijk is in pannenkoekjes of bananenbrood, maar vreemd slijmerig in andere soorten gebak. Amandel- of hazelnootmeel (opnieuw makkelijk zelf te maken met een keukenrobot) geeft erg veel smaak en een heerlijke textuur aan gebak.Met andere woorden: het is soms wat zoeken voor wie tarwemeel wil vervangen door iets anders, maar het is wel de moeite van het experimenteren waard. Je kan aan de slag met je eigen klassiekers, maar ook nauwgezet recepten volgen waarin de juiste verhoudingen zorgvuldig uitgekiend zijn. Of je kan simpelweg kiezen voor lekkers waar helemaal geen meelsoort in zit. 