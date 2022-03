De beste pizzeria, een goede wijnbar, hippe eetzaak of gastronomische topper? Deze recente adressen voeg je nu toe aan je routeplanner. Je mag zelfs blijven slapen!

ERGENS BETER DAN THUIS

Brioche-bloedsinaasappel, dorade met koolrabi en yuzu of desemtoast met rundstartaar: bij Album moet je geen brunch met mimosa's en koffiekoeken verwachten. De creatieve ontbijt- en lunchgerechten komen met de beste koffie of natuurwijn. Neem er ineens ook een zuurdesembrood mee - een van de betere in Antwerpen.

Vlaamsekaai 6, 2000 Antwerpen, albumantwerpen.be Zomer 2021 was ondanks reisrestricties een goed seizoen voor pasta. Zo kreeg het intieme Muntplein op het Zuid er met Pici een fijn terras bij. Na de zuurdesempizza's van Standard gooien de eigenaars zich op verse pasta met bio-ingrediënten. Met succes: dit is al de tweede Pici, na de zaak in Zurenborg. Tito - gestart als dark kitchen - vond een vaste stek aan de Marnixplaats. Op het gezellige terras kom je in de juiste stemming voor Italiaanse pastaklassiekers met enkel bio-ingrediënten. Muntstraat 2, 2000 Antwerpen, pastapici.be Scheldestraat 101, yumyum.world/restaurant/tito 2021 was ook een prima pizzajaar. Matthieu Callens en Jules Legein serveerden hun New York-style pizzapunten aanvankelijk vanuit een foodtruck op de Grote Markt. Nu kun je bij Pizarro je peperoni of creatievere variant aan tafel opeten. De stationsbuurt werd dan weer opgewaardeerd met Italiaan Malaciorta, waar ze la vera pizza napoletana héél serieus nemen. Van een sobere margherita tot de gefrituurde Malafritta: je trein missen was nog nooit zo lekker. Melkmarkt 25, 2000 Antwerpen, pizarrosliceshop.be Anneessensstraat 35, 2018 Antwerpen, malaciorta.business.site Aan de Sint-Jorispoort geeft Picniq een eigen verfijnde draai aan Koreaanse klassiekers als Kimbap, Pajeon en Tok-Galbi, van streetfood tot de traditionele keuken. Daarbij horen natuurlijk de juiste drankjes zoals Soju of een Koreaans biertje. Sint-Jorispoort 12, 2000 Antwerpen, picniq.be Wie? Victor-Camilla Avonds, voormalig souschef van Dôme en ex-rechterhand van Grégory Marchand bij het Londense Frenchie Covent Garden, opende haar eigen restaurant Victor. Wat? Ongedwongen bistronomie met originele, goed doordachte smaken. Geen vast menu, maar à-la-carteschotels om te delen, in een al even spontaan interieur. Waarom? Haar bloemkoolroosjes in tempurabeslag en courgettebloem met ricotta en feta katapulteerden haar recht de Gault & Millau-gids in, goed voor een dertien op twintig. Waar? Sint-Paulusplaats 25, 2000 Antwerpen, restaurantvictor.be Wie? Chef Matthijs Mannaerts van thuisrestaurant Hemmat, nu chef in residence bij The Jane. Wat? Nick Bril leent regelmatig de Upper Room Bar van z'n sterrenzaak uit aan jonge culinaire beloftes. Tot en met 8 mei is het dus aan Mannaerts. Waarom? De lekkere combinaties van seizoensgebonden ingrediënten. Denk: makreel met daikon en ponzu of kalfswang met schorseneer en Oud Groenendaal. Waarom nog? De open keuken waardoor je alles kunt volgen, in een huiselijke sfeer (Hemmat is namelijk Zweeds voor thuis eten). Waar? Paradeplein 1, 2018 Antwerpen, hemmatantwerp.com Vanaf april kun je blijven slapen in het rijkelijke 16de-eeuwse pand De Grooten Robijn bij de Handelsbeurs. Het vijfsterrenhotel Sapphire House maakt deel uit van het selecte clubje van de Marriott Autograph Collection, met een luxespa, -gym en -wellness en cocktailbar. Het wil ook duurzaam en zelfs vegan zijn. Tweesterrenchef Bart De Pooter opent er fine dining-restaurant WILD|n en het casual PLANT|n, beide honderd procent plant-based. Lange Nieuwstraat 20-24, 2000 Antwerpen, vanaf 239 euro, sapphirehouseantwerp.be De Noorse hotelketen Citybox focust op functionaliteit en duurzaamheid en bespaart slim. Zo check je voor een overnachting zelf in en is er geen (mini)bar. Want waarom in je hotel blijven als de stad zo veel te bieden heeft? Voor wie toch ontbijt op bed wil, is er de samenwerking met lokale delivery service Breakfast Club. Molenbergstraat 2, 2000 Antwerpen, vanaf 42 euro, citybox.no Het Duitse Prizeotel koos voor de buurt van het MAS voor jouw overnachting. Achter het ontwerp zit designer Karim Rashid, bekend om zijn knallende kleuren en organisch vormgebruik. Je logeert er in alle comfort - XXL-bed, badkamer met vloerverwarming en grote regendouche, privéparking en ontbijt. Tunnelplaats 5, 2000 Antwerpen, vanaf 62 euro, prizeotel.comWijnbars maken een comeback. Zo transformeert biolunchplek Circus enkele avonden in Circus Wijnbar met de focus op natuurwijnen. De verborgen stadstuin leent zich uitstekend voor een plant-based apero. Vlak bij de Nationale Bank ontsproot Osaka, spin-off van trendy Koreaans streetfoodrestaurant Camino, met ruime keuze uit bijzondere wijnen en hapjes.Kasteelpleinstraat 26, 2000 Antwerpen, circusrestaurant.be Bollandusstraat 17, 2000 Antwerpen, instagram.com osakaantwerp