Bistro Fripon staat onder leiding van Joël Geismar, de chef die eerder indruk maakte met zijn eigenzinnige foodtruck Le Camion en restaurant Garage-à-Manger. (**)

Van de beloofde bruisende bistrosfeer is weinig te merken als we op een dinsdagavond Fripon binnenstappen. Het interieur oogt inderdaad als een typische Frans-Brusselse bistro, maar de atmosfeer is gezapig: verloren gelopen hotelgasten op slippers sloffen voorbij op zoek naar de balie. Later blijkt dat de centrale hal van het hotel langs het restaurant loopt: hierdoor mist de ruimte intimiteit. De kaart vol Belgische klassiekers verlekkert, ook door de scherpe prijzen. De garnaalkroketten (18 euro) zijn een beloftevolle start, met een subtiele (maar iets te lopende) pâte die een podium geeft aan de zilte grijze garnalen, een brosse korst en een frisse salade. Aan de overkant is het enthousiasme minder: de millefeuille van knolselder en slakjes (14 euro) is amper gekruid en wordt verder afgezwakt door een fletse roomsaus. Zout, zuur of pit is niet te bespeuren. Ook aan mijn kant van de tafel daalt de sfeer wanneer een bordje droge kip in een al even flauwe roomsaus (25 euro) op tafel komt. De ingrediënten zijn duidelijk van goede kwaliteit, maar kracht en kruiding zijn zoek. Ook de americain (22 euro) is onvoldoende op smaak en er valt nergens een busje worcestersaus of een pepermolen te bespeuren. Help! De desserts hadden we ons beter bespaard: de millefeuille (9 euro) met een crème pâtissière op smaak gebracht met cichorei had me op de Instagramfeed van Fripon al verleid, maar in realiteit blijkt het toetje minder sexy. De crème is ijskoud en brokkelig en het bladerdeeg oudbakken. Als ik van de crème brûlée (8 euro) van de tafelgenoot proef, ben ik bezorgd: is die nog wel goed? Hij blijkt op smaak gebracht met zuur bier: een leuk idee dat in de praktijk een onappetijtelijke ervaring oplevert. Toch een enkel pluspunt: de wijnkaart bestaat enkel uit natuurlijke wijnen van de toegankelijke soort voor schappelijke prijzen. Ook de bediening doet zijn uiterste best om van onze avond nog iets te maken. Helaas steekt de keuken daar een stokje voor.