Sinds 2013 is de wereldwijde consumptie van biologische wijn bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van de Franse vakbeurs MillésimeBio.

De consumptie van wijn in het algemeen daalt wereldwijd al enkele jaren, maar de biologische wijnen weten die dans te ontspringen. Vooral biologische schuimwijnen doen het erg goed: de consumptie daarvan verdrievoudigde sinds 2013, aldus MillésimeBio.

De organisatie achter de wijnbeurs voorziet dat Frankrijk in 2021 zal groeien tot 's werelds grootste consument van biowijn. Momenteel is dat Duitsland. Grootste productieland en exporteur is dan weer Italië.

Groeiend, maar nog relatief klein

Net als bij andere landbouwproducten stijgt de vraag naar en productie van bio. Toch blijft het in absolute cijfers nog een betrekkelijk marginaal gegeven. De wereldmarkt voor alle wijnen was in 2018 goed voor 165,8 miljard euro. Slechts 3,3 miljard daarvan werd gespendeerd aan biologische wijn.

Lees ook: Zo verschilt biowijn van conventionele wijn

De consumptie van wijn in het algemeen daalt wereldwijd al enkele jaren, maar de biologische wijnen weten die dans te ontspringen. Vooral biologische schuimwijnen doen het erg goed: de consumptie daarvan verdrievoudigde sinds 2013, aldus MillésimeBio.De organisatie achter de wijnbeurs voorziet dat Frankrijk in 2021 zal groeien tot 's werelds grootste consument van biowijn. Momenteel is dat Duitsland. Grootste productieland en exporteur is dan weer Italië. Net als bij andere landbouwproducten stijgt de vraag naar en productie van bio. Toch blijft het in absolute cijfers nog een betrekkelijk marginaal gegeven. De wereldmarkt voor alle wijnen was in 2018 goed voor 165,8 miljard euro. Slechts 3,3 miljard daarvan werd gespendeerd aan biologische wijn.