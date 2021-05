Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Pastis Ardent, een Belgische biologische pastis, is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen twee Luikse ondernemingen: Les Vintrépides (Luik) en Maison Noblesse (Hannuit, voorheen in Sprimont).Roberto Fernandez en Laurence Dupont (beiden 31) van Les Vintrépides zitten nooit stil. In 2016 begon hun samenwerking en volgde het ene project na het andere: de invoer van natuurlijke wijnen, de lancering van een biobiermerk, een stads- winery, de inhuldiging van een winkel in het trendy Luikse straatje En Neuvice, zelfs de creatie van een pikante saus. In 2018 richtten ze hun focus op biologische sterkedrank, een weinig verkende niche in België. 'We voelden dat er potentieel in zat. Om dat avontuur te financieren deden we een beroep op crowdfunding. In twee dagen tijd haalden we drie keer meer geld binnen dan de zesduizend euro die we nodig hadden. Dat heeft ons project meteen gevalideerd en een community van sympathisanten gecreëerd', vertelt Roberto Fernandez, met een licht accent dat zijn Zuid-Franse afkomst verraadt. Voor hun Gin Apotek werkten de twee samen met Distillerie Radermacher van Bernard Zacharias. 'Door de grote vraag naar biologische en lokaal geproduceerde sterkedrank was onze gin meteen een succes', zegt Laurence Dupont. Dat was voor het duo meteen ook het startsein om een reeks varianten uit te werken onder het label Ardent Spirits. Zes maanden later lanceerden ze hun Rhum Ardent. In mei 2019 volgde de Pastis Ardent. De drankjes worden uitgebracht in typische herboristenflacons. 'We wilden een pastis creëren die terugkeerde naar zijn oorsprong. Ik ben immers afkomstig uit Zuid-Frankrijk', legt Fernandez uit. 'Dat we dit konden realiseren hebben we te danken aan uitstekende partners.' De samenwerking is gebaseerd op het savoir-faire van de broers Edouard (28) en Guillaume Noblesse (31) van de firma Noblesse 1882, een huis dat al bijna 140 jaar bestaat en dat vanaf 2017 opnieuw op de voorgrond trad op het domein van sterkedranken. De broers maken er een erezaak van om de voorouderlijke kennis van het huis aan te passen aan de smaken van vandaag. In juni worden hun nieuwe productieateliers in Hannuit in gebruik genomen, waar de Pastis Ardent en de rest van hun gamma, waaronder de Amaretto Noblesse, zullen worden geproduceerd. Voor deze artisanale producenten is het een missie om natuurlijke sterkedranken met weinig suiker en met een grote finesse op de markt te brengen.De broers wilden een 'verfrissende' pastis creëren. Na bijna 120 tests en zes maanden onderzoek brachten ze een anijsaperitief uit dat trouw blijft aan het concept van pastis, maar met een frisse, vegetale noot. De basisingrediënten: een graanalcohol van 96 procent, zesmaal gedistilleerd in Frankrijk, Belgisch bronwater en een mengeling van kruiden en planten. Naast de noodzakelijke basis van anijs en zoethout, ontwaar je ook aroma's van alsem, kardemom, engelwortel en koriander. De melkachtige kleur van pastis na vermenging met water komt door de anethol (puur anijsextract).