Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: biodynamische wijnen.

Filosofie

De biodynamie is vandaag een trend, maar haar ideeën zijn bijna een eeuw oud. De grondlegger is Rudolf Steiner, doctor in de filosofie, die al in het begin van vorige eeuw zijn inzicht deelde met landbouwers: in de natuur en kosmos staat alles met alles in verband en de mens moet dat precaire evenwicht respecteren. Concreet werkt de biodynamische wijnbouw met preparaten van koeiendrek en silicium voor de vitaliteit van de bodem en de versterking van de wijnranken zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen ziektes. Er worden ook infusies van wilde planten en kruiden gebruikt. Insecten worden bestreden door natuurlijke technieken die onschadelijk zijn voor de wijnstok. Al deze handelingen gebeuren op welbepaalde tijdstippen in relatie tot de stand van de planeten. De biodynamie wordt vandaag over de hele wereld toegepast, zelfs in traditionele wijnstreken als Bourgogne en Bordeaux. Het maakt de wijnen niet alleen gezonder, maar ook aromatisch preciezer en expressiever. Door het succes van de biodynamie beweren steeds meer wijnbouwers biodynamisch te werken, zonder dat te bewijzen. Nochtans zijn er twee betrouwbare organismes die dit controleren en garanderen, en een certificaat uitreiken dat op het wijnetiket afgedrukt kan worden: Demeter en Biodyvin. Zo'n certificaat was voor ons een voorwaarde om wijnen in deze rubriek op te nemen. Biowijnen zijn afkomstig van druiven die biologisch geteeld worden, dus zonder pesticiden. Wel mag nog koper en kalk gebruikt worden om meeldauw te bestrijden. Additieven tijdens het wijnmaakproces (zuren, suikers, enzymen, sulfiet...) zijn eveneens toegelaten.Natuurwijn is een verzamelnaam voor alle wijnen die zonder of met zo weinig mogelijk menselijke interventie tot stand komen. Daarom worden alle additieven verbannen, ook sulfiet, dat de wijn beschermt tegen oxidatie en bacteriën. Gezonde druiven zouden immers zelf voldoende sulfiet produceren tijdens de gisting. Dat leidt weleens tot rare, 'funky' smaakjes, waar sommige wijnliefhebbers van gruwen. Een wettelijke basis voor natuurwijn is er niet, net zomin als algemeen erkende organismes die de werkwijze controleren en garanderen.