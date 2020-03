Vanaf 4 maart zijn er bij Bio-Planet basilicumplantjes te koop van eigen kweek. Die gebeurde op een voor België behoorlijk unieke manier.

Na twee jaar testen en experimenteren brengt Bio-Planet voor het eerst kruiden op de markt uit een zelf ontwikkelde verticale boerderij. Dat is een gesloten systeem waarin planten in rijen boven elkaar worden gekweekt, waardoor er veel minder oppervlakte wordt ingenomen dan bij klassieke teelt. Bio-Planet maakt zich sterk dat er ook negentig procent minder water nodig is in het nieuwe kweeksysteem en dat er geen pesticiden nodig zijn.

Duurzame productie

Colruyt Group is de eerste retailer in België die een eigen verticale boerderij heeft ontwikkeld en gebouwd. De groep ziet ontzettend veel potentieel in deze nieuwe teelttechniek, omdat die toelaat om kruiden te kweken met een zeer kleine ecologische voetafdruk. Naast het spaarzamere ruimte- en waterverbruik, is er immers ook de locatie: de verticale boerderij bevindt zich in een van de distributiecentra van de groep in Halle, dus ook in het aantal voedselkilometers kan geschrapt worden. 'Bovendien werken we enkel met gezuiverd regenwater, dat we opvangen op het dak van ons verdeelcentrum', vertelt Fabrice Gobbato, algemeen directeur van Bio-Planet. De zelfontwikkelde, zuinige ledverlichting en het innovatief ventilatiesysteem maken de farm zeer energie-efficiënt. De installatie draait bovendien helemaal op groene stroom afkomstig van windturbines en zonnepanelen.

Jonge basilicumplantjes © Colruyt

Opmerkelijk is dat de plantjes niet onder het biolabel verkocht (kunnen) worden. Gobbato verzekert dat de kruiden zijn gegroeid uit biozaad en dat er gebruik werd gemaakt van een composteerbaar substraat gemaakt van organische reststromen, maar dat laatste is vandaag (nog) niet erkend als biologisch. Toch benadrukt Colruyt: 'De basilicumplanten worden ook op natuurlijk wijze geteeld, zonder pesticiden. Ze zijn dus 100% puur en de kwaliteit blijft het hele jaar door even hoog'.

De basilicumplantjes van het Colruyt-huismerk Boni zijn vanaf 4 maart te koop in Bio-Planetwinkels en via de webshop aan 1,89 euro per stuk. Later dit jaar zal de verticale boerderij ook koriander opleveren.

