Bio doet koffieplantage heropleven: 'Mensen verklaarden me gek, maar ik hou mijn plantage gezond zonder pesticiden'

Sommigen vonden het ronduit een slecht idee toen ze in 1992 de zieltogende koffiekwekerij van haar vader opnieuw leven wilde inblazen. Toch bleek het de beste zakelijke beslissing die Dorienne Rowan-Campbell had kunnen maken.

Delen Ik wilde gewoon de bergen in en koffie kweken. Dorienne Rowan-Campbell

Bijna dertig jaar later groeit er biologische koffie op de twee hectare land van de Rowan's Royale-boerderij. Die is gesitueerd op een steile helling in Portland in het noordoosten van Jamaica. Van hieruit kijk je uit over de Blue Mountains, het grootste berggebied van Jamaica en een streek die veel koffieplantages telt.

Espresso

Rowan-Campbell kweekt op haar boerderij de bekende Jamaica Blue Mountain-koffie, een van de meest zeldzame en dure koffiesoorten, wereldwijd gegeerd om er espresso mee te maken.

'Ik was vastberaden om hier iets van te maken', zegt Rowan-Campbell. 'Ik wilde gewoon de bergen in en koffie kweken.' Vandaag telt haar boerderij meer dan 1800 koffieplanten.

Koffie is een drank die wereldwijd wordt gesmaakt. Er zijn echter schattingen die stellen dat koffie een schaars goed zal worden als gevolg van de klimaatverandering.

Rowan-Campbell koos er van bij het begin voor om de conventionele koffieboerderij in te ruilen voor een bedrijf dat kiest voor biologische productie. Het bleek een schot in de roos. Haar vader kweekte nog op de oude manier en maakte gebruik van vervuilende pesticiden, onkruidverdelgers en industriële meststoffen om ziektes tegen te gaan en de bodem van voedingsstoffen te voorzien.

'Ik kwam op het idee om biologisch te kweken toen iedereen me aanraadde om voldoende grote vaten in te slaan om daarin de pesticides te kunnen mengen. Niet met mij, dacht ik toen.'

Delen Ik kwam op het idee om biologisch te kweken toen iedereen me aanraadde om voldoende vaten in te slaan om daarin de pesticides te kunnen mengen.

Veel mensen rond Rowan-Campbell trokken grote ogen toen ze haar plannen onthulde. Haar kennis over biologisch kweken was aanvankelijk immers heel beperkt. Samen met haar echtgenoot volgde ze een opleiding en dat leidde in 2002 uiteindelijk tot het behalen van een certificaat van het Duitse BCS OEKO-GARANTIE, dat biologische producten in het land certifieert.

Vogels en insecten

Sinds 2004 wordt haar bedrijf jaarlijks geïnspecteerd en gecertifieerd door Certification of Environmental Standards (CERES), een agentschap dat onder meer de aanwezigheid van vogels als indicator gebruikt voor een evenwichtige omgeving.

Een studie uit 2006 van de Universiteiten van Humbolt en West Indies toonde aan dat koffieboerderij Rowan Royale de kleinste kwekerij uit de onderzoeksgroep was, maar met de meeste en de grootste variëteit aan vogels, alsook het kleinste aantal koffieboorkevers (een kever die schade toebrengt aan koffiegewassen).

'Als biologisch producent moet ik de natuur als een geheel koesteren, want er worden hier op de boerderij geen chemische middelen gebruikt. Ik heb insecten en vogels, en het zijn deze die meer dan 50 procent van de ziektekiemen wegnemen die mijn koffie bedreigen. Het is een natuurlijke bescherming', vertelt ze terwijl ze organische compost prepareert voor de koffieplanten en natuurlijke chemicaliën klaarzet om te behandelen tegen ziekte en ongedierte.

Delen Als biologisch producent moet ik de natuur als een geheel koesteren, want er worden hier geen chemische middelen gebruikt.

Prins Charles

'Op dit moment heerst er in heel Centraal- en Zuid-Amerika, en het Caraïbische gebied koffieroest op de plantages. De koffieschimmel Hemileia vastatrix tast de bladeren van de planten aan. Sommige collega's behandelen met extreem zware bestrijdingsmiddelen, ik gebruik een mengeling van look en water. Het werkt goed, ik vertel dat ook aan andere koffieboeren.'

In Jamaica zijn er ongeveer vierduizend producenten die Blue Mountain Coffee telen. Rowan-Campbell schat dit jaar op een oogst van vier ton koffiebonen die ze zal verschepen naar Amerika, Azië en Europa.

Ooit heeft ze een pakket met enkele van haar koffiesmaken verstuurd naar Prins Charles, de toekomstige koning van Engeland. Het is niet helemaal duidelijk of hij het pakket ooit heeft gekregen.

Delen Onderzoek toont aan dat de gebieden waar koffieteelt mogelijk is omdat de omstandigheden juist zijn, tegen 2050 met 88 procent zou kunnen verminderen.

'Het kwam me ter ore dat hij navraag deed naar biologische koffie en hem verteld werd dat dat niet bestaat', herinnert ze zich.

Het belang van de juiste omstandigheden

Koffie is gevoelig voor temperatuurschommelingen en groeit alleen onder specifieke omstandigheden die heersen in de tropen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gebieden waar koffieteelt mogelijk is omdat de omstandigheden juist zijn, tegen 2050 met 88 procent zou kunnen verminderen. 25 miljoen koffieboeren in 60 tropische landen zullen zich moeten aanpassen aan de klimaatverandering en andere technieken aanwenden.

'Ons onderzoek spreekt over een reductie van 73 tot 88 procent tegen 2050', stelt een studie in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Volgens de International Coffee Organisation is koffie vandaag het tweede meest verhandelde product ter wereld. Ook ontwikkelingslanden nemen een deel van de koek.

Voor Rowan-Campbell is de biologische koffieteelt het enige antwoord om de sector meer te verduurzamen. Ondertussen is ze beëdigd inspecteur en geeft ze ook trainingen aan andere koffieboeren die de switch naar organische landbouw willen maken.

Busani Bafana/IPS