Billie's Craft Beer Fest introduceert all-in formule in België

Sinds november 2016 pronkt de Belgische biercultuur op de werelderfgoedlijst van Unesco. België is en blijft dus hét bierland bij uitstek en daar mogen we best trots op zijn. Toch gebeuren er ook in het buitenland allerlei interessante experimenten. Hoog tijd om al dat lekkers bij elkaar te brengen op één festival. Dat gebeurt binnenkort in de Waagnatie in Antwerpen.

Daar verzamelen meer dan vijftig van 's werelds beste ambachtelijke brouwers op 30 november en 1 december. Omdat veel van hen zelf aanwezig zullen zijn op het festival, kunnen bezoekers behalve veel proeven, ook een praatje maken met de (hobby)brouwers.

All-in

Billie's Craft Beer Fest introduceert als eerste de all-in formule in België. Deze formule omvat toegang tot het festival, een BCBF-proefglaasje, ongelimiteerd proeven van 's werelds beste bieren en een hervulbaar flesje water (eten, andere dranken en randactiviteiten niet inbegrepen). In België is dit ongezien, maar in het buitenland zijn ze al veel langer van het tokensysteem afgestapt. Waar je bij een tokensysteem apart voor elk bier betaalt, biedt de all-in formule immers de mogelijkheid om ongelimiteerd en vrij te ontdekken en te degusteren.