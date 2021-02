In zijn nieuw boek 'How To Avoid a Climate Disaster' praat Bill Gates over de opwarming van de aarde en welke beleidsmaatregelen en technologische doorbraken nodig zijn om er iets aan te doen.

Bill Gates verkondigt al lange tijd zijn visie op de klimaatsverandering. Volgens hem hebben we verschillende energiedoorbraken nodig om alle delen van de economie op te ruimen. Zijn boek geeft een overzicht van alle technologieën die nodig zijn om de uitstoot te verminderen, vooral in 'moeilijk op te lossen' sectoren zoals staal, cement en landbouw.

'Je kunt wennen aan het smaakverschil'

Over de voedselindustrie heeft hij een zeer duidelijke mening. Gates zegt dat rijke landen 100% zouden moeten overschakelen van vlees naar plantaardige alternatieven in de strijd tegen de klimaatsverandering. 'Je kunt wennen aan het smaakverschil en er wordt beweerd dat ze het mettertijd nog lekkerder gaan maken', zegt hij. Van de 80 armste landen kunnen we zo'n overschakeling niet verwachten, maar voor de rijke landen is het volgens hem onvermijdelijk.

Gates ziet groot potentieel in vleesvervangers. 'Momenteel vertegenwoordigen ze minder dan 1% van de markt, maar ze zijn op de goede weg'. 'Beyond en Impossible - twee bedrijven die bekend staan om hun plantaardige hamburgers en waarin Gates investeert - hebben een stappenplan, een kwaliteits-en een kostenstappenplan dat hen volledig competitief maakt', vertelt hij. Of laboratoriumvlees ooit zo succesvol kan worden, betwijfelt hij.

