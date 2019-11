Bij Steamy Windows in Gent staan heerlijke dumplings op het menu

Voor zijn werk reisde beeldend kunstenaar Manor Grunewald samen met zijn vriendin, grafisch vormgeefster Lisa De Brouwere, de hele wereld rond. In San Francisco en New York raakten ze in de ban van dumplings.

© Diane Hendrikx

Aan hun verblijf in de VS hielden Lisa en Manor zelfs een lichte dumplingobsessie over. Terug in Gent zochten ze tevergeefs naar een restaurant waar het fijne gestoomde hapje een ereplaats op het menu krijgt. Ze besloten er dan maar zelf een uit de grond te stampen: Steamy Windows is het resultaat...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×