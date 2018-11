'Beste ijs van België' komt uit Lichtaart

27 ijsbereiders streden op de eerste dag van de Horecabeurs in Gent om het Belgisch kampioenschap, maar op het einde van de strijd blijven er slechts drie winnaars over. Ann Peeters (Bigaro, Kortessem) ging naar huis met de bronzen medaille en een leeggegeten bak 'banaan bacon madness', Wim Van Houcke (Gelati Van Houcke, Bornem) greep met zijn gelato van espresso en zoute karamel net naast de eerste plaats. Het was echter Rob Proost (Barijs, Lichtaart) dat met zijn frambozen-lychee-rozenwaterijs de jury volledig wist in te pakken.

'We merken dat het ambacht van ijs maken in België veel meer leeft dan een paar jaar geleden', vertelt de voorzitter van de jury, Bas Van Haaren. 'Het niveau stijgt zienderogen. Al trappen velen in de val dat ze te geforceerd willen imponeren. Ze trachten veel te veel in één ijsje te steken. De winnaar won net door de eenvoud van zijn sorbet. De drie smaken kwamen prima uit, lagen in balans, zorgden voor frisheid zonder dat ze iets extra nodig hadden. Een prima uitvoering.'

Murphy

Zelf was Proost, die zijn ijssalon al vier jaar uitbaat, echter lang niet zeker van zijn overwinning. 'Heel de dag leek alles mis te lopen. Gisteravond nog was mijn ornament voor de afwerking stuk gegaan. Dus mijn verwachtingen lagen niet zo hoog. Vandaar mijn vreugde-uitbarsting toen ik mijn naam als winnaar hoorde afroepen. Als patissier was ik altijd al met ijs bezig. Er is een grote liefde voor dit product, dat dus wel degelijk veel verder reikt dan mokka en vanille. Voor mijn overwinningsijs haalde ik inspiratie bij een collega die een soortgelijk dessert in gebak had bedacht. Ik vertaalde dat in verschillende ijssmaken. En gelukkig heb ik geluisterd naar mijn vrouw. Zij zei me om voor de frambozen, lychee en rozenwater te gaan.'

In 2020 trekt Proost samen met de kampioen van 2018 en de twee vice-kampioenen naar het Europees kampioenschap in Italië. Daar maakt hij een kans op een plaatsje in het wereldkampioenschap een jaar later.