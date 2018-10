Best Chef Awards: drie Belgen in de top 50

Aan de top van de ranking van 300 beste chefs verandert niet heel veel. Joan Roca, de chef van het Spaanse restaurant El Celler de Can Roca, voert de lijst al voor het tweede jaar op rij aan. Hij wordt daarbij gevolgd door René Redzepi (Noma, Kopenhagen) en David Muñoz (DiverXo, Madrid).

De eerste Belg die op de lijst van beste chefs wereldwijd voorkomt, is Peter Goosens (20). Ook Gert De Mangeleer (34) en Benoit Dewitte (45) staan in de top 50. Na hen volgen nog zeven andere Belgische chefs: Sang Hoon Degeimbre (68), Emmanuel Stroobant (120), Martijn Defauw (126), Roger Van Damme (170), Thierry Theys (185), Bart De Pooter (230) en Damien Bouchery (296).

Behalve de bekendmaking van de lijst, werden er ook heel wat andere prijzen uitgereikt. Zo mogen Floriano Pellegrino en Isabella Poti van het Italiaanse restaurant Lecce zich een jaar lang The Best Chef Rising Star noemen. The Best Chef Lady Award ging naar Emma Bengtsson, die werkt in het New Yorkse Aquavit. De beste patisserie is volgens de organisatie dan weer te vinden bij Antonio Bachour.

De volledige ranking van The Best Chef Awards 2018 raadplegen kan hier.